В Беларуси отметили День Государственного герба и Государственного флага

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В Витебске по случаю праздника состоялся спортивный забег по Московскому проспекту. Атлеты держали в руках флаг и факел, зажженный от Вечного огня на мемориальном комплексе в честь советских воинов, партизан и подпольщиков. У памятного знака «Орден Победы» возле ВГУ им. П. Машерова прошел митинг с участием представителей органов власти, ветеранов, трудовых коллективов, общественных организаций, учебных заведений. Присутствующих поздравил с праздником председатель Витебского городского Совета депутатов Владимир Белевич. Творческие студенческие коллективы исполнили несколько музыкальных произведений.