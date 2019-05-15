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В Беларуси отметили День Государственного герба и Государственного флага

15.05.2019 — Новости регионов | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

В Беларуси отметили День Государственного герба и Государственного флага

В Витебске по случаю праздника состоялся спортивный забег по Московскому проспекту. Атлеты держали в руках флаг и факел, зажженный от Вечного огня на мемориальном комплексе в честь советских воинов, партизан и подпольщиков. У памятного знака «Орден Победы» возле ВГУ им. П. Машерова прошел митинг с участием представителей органов власти, ветеранов, трудовых коллективов, общественных организаций, учебных заведений. Присутствующих поздравил с праздником председатель Витебского городского Совета депутатов Владимир Белевич. Творческие студенческие коллективы исполнили несколько музыкальных произведений.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске по случаю праздника состоялся спортивный забег по Московскому проспекту. Атлеты держали в руках флаг и факел, зажженный от
 
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