Продажу алкоголя ограничат в Минске 29 мая и 8 июня

Источник материала: БелТА

Фото из архива

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ограничат продажу алкоголя 29 мая и 8 июня. Это предусмотрено решением Минского городского исполнительного комитета №1247 от 25 апреля 2019 года, которое сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Согласно документу в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования с 08:00 29 мая до 08:00 30 мая и с 08:00 8 июня до 08:00 9 июня на территории столицы будет ограничена продажа алкогольных напитков (водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов). Исключение составит розничная торговля на объектах общественного питания в розлив.

Также в эти дни в торговых объектах Минска не будет осуществляться розничная торговля пивом и слабоалкогольными напитками с объемной долей этилового спирта не более 7%.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.-0-