﻿ Продажу алкоголя ограничат в Минске 29 мая и 8 июня. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Продажу алкоголя ограничат в Минске 29 мая и 8 июня

15.05.2019 08:59 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Продажу алкоголя ограничат в Минске 29 мая и 8 июня
Фото из архива

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ограничат продажу алкоголя 29 мая и 8 июня. Это предусмотрено решением Минского городского исполнительного комитета №1247 от 25 апреля 2019 года, которое сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования с 08:00 29 мая до 08:00 30 мая и с 08:00 8 июня до 08:00 9 июня на территории столицы будет ограничена продажа алкогольных напитков (водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов). Исключение составит розничная торговля на объектах общественного питания в розлив.

Также в эти дни в торговых объектах Минска не будет осуществляться розничная торговля пивом и слабоалкогольными напитками с объемной долей этилового спирта не более 7%.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ограничат продажу алкоголя 29 мая и 8 июня. Это предусмотрено решением Минского городского исполнительного комитета №1247 от 25...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Николай Шерстнёв о «Дажынках» в Браславе, сельхозпредприятиях региона и витебских спортсменах на Евроиграх-2019
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика