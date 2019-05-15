В Докшицком районе проведут капремонт социальных объектов и построят 40-квартирный дом

Строительство многоквартирного дома, капитальный ремонт детского сада, музыкальной школы и дома культуры намечены в этом году в Бегомле, сообщил журналистам председатель Докшицкого райисполкома Олег Пинчук. В планах у областных властей ежегодно обустраивать два горпоселка региона. В нынешнем году в их числе Богушевск Сенненского района и Бегомль Докшицкого.
«В этом году в Бегомле начнут строить 40-квартирный дом, будет проводиться капитальный ремонт жилфонда, детского сада, музыкальной школы и дома культуры. Запланировано также асфальтирование дорог поселка, специалисты проведут 3 км трубопровода», — рассказал Олег Пинчук.
Кроме того, на местном сельхозпредприятии возведут новую ферму, а завод «Ветразь» до конца года рассчитывает ввести в эксплуатацию новый цех.
«Сейчас идет разработка проектно-сметной документации. Летом планируем приступить к строительству цеха, который будет производить комплектующие для лифтов», — отметил директор предприятия Анатолий Сивко.
Вчера в Бегомле на заводе «Ветразь» председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев провел личный прием граждан. Он также пообщался с коллективом и ознакомился с работой предприятия. Губернатор положительно оценил работу завода и выразил уверенность, что предприятие, несмотря на конкуренцию, будет успешно находить свою нишу на рынке и ежегодно прирастать в объемах производства.
ОАО «Завод «Ветразь» входит в холдинг «Могилевлифтмаш». Предприятие производит комплектующие для лифтов, потребительские товары и продукцию технического назначения. В прошлом году заводом привлечено Br500 тыс. инвестиций в основной капитал.
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