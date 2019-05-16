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В Витебске проходит экономический форум

17.05.2019 — Новости регионов | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

В Витебске проходит экономический форум

Рекордное количество участников собрал VIII Международный экономический форум «Инновации. Инвестиции. Перспективы» в Витебске, в областной центр прибыли делегации из 22 стран.

На открытии форума председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев подчеркнул, что мероприятие призвано широко продемонстрировать достижения и успехи в развитии городов и районов Витебской области, представить производственный и научный потенциал, предложить наиболее перспективные направления взаимного сотрудничества. «Подобные возможности для совместной деятельности имеет каждый район Витебской области с учетом своего промышленного и сырьевого потенциала, местоположения, наличия специалистов», — сказал губернатор.
Руководитель области отметил, что Витебщина ориентирована на соз¬дание принципиально новых производств, высокопроизводительных рабочих мест, глубокую модернизацию и техническое перевооружение действующих предприятий. В этих целях в 2018 году были поддержаны инициативы Витебского облисполкома по включению территорий отдельных предприятий Орши, Полоцка и Новополоцка в границы свободной экономической зоны «Витебск», утверждена программа комплексного развития Оршанского района, предусматривающая государственную поддержку инновационных проектов и разработок.

В этом году в Оршанском районе начал функционировать автомобильный логистический терминал, являющийся первой очередью крупнейшего в республике проекта по строительству мультимодального промышленно-логистического комплекса. Создаются возможности для поставки и обработки грузов в автомобильном, железнодорожном и воздушном сообщении, строительства новых производств со специальным правовым режимом обслуживания инвесторов. Для шести районов Витебской области под инвестпроекты в сфере туризма, отдыха и оздоровления определены 211 участков, расположенных в самых живописных и экологически чистых местах Витебской области.

На форуме были представлены интересные проекты для сотрудничества. Среди них — предложения по совместной деятельности от первого в республике кластера в фармацевтической сфере, созданию отраслевой лаборатории по применению аддитивных технологий в легкой промышленности от Витебского технологического университета. С учетом имеющихся в области сырьевых ресурсов на территории СЭЗ «Витебск» предлагаются для реализации проекты по комплексной переработке древесины от производства щепы до выпуска сульфатной целлюлозы.
Председатель облисполкома рассказал о крупных инвестпроектах, которые уже реализуются в регионе. В конце года вступит в строй завод по производству металлического листа и белой жести в Миорском районе. Здесь же запланирована реализация первого в стране проекта на условиях государственно-частного партнерства по строительству международного кардиологического центра. Началась работа по формированию агропромышленного холдинга, предусматривающего объединение сельскохозяйственных производств по принципу «от поля до прилавка». Разработка концепции и стратегии его развития ведется с участием Национальной академии наук Беларуси.

«Отмеченные инициативы и мероприятия Витебской области направлены на формирование новых видов управления экономикой регионов, эффективного использования их промышленного, аграрного, туристического и природно-ресурсного потенциала, наращивания экс¬порта, усиления взаимодействия науки и бизнеса», — добавил Николай Шерстнев. Он выразил уверенность, что площадка форума придаст новый импульс для взаимовыгодного сотрудничества.

Двухдневная программа форума включала подписание договоров о сотрудничестве районов области с зарубежными регионами. С целью укрепления взаимовыгодного сотрудничества Витебский облисполком и правительство Саратовской области (Россия) подписали дорожную карту о торгово-экономическом, культурном и гуманитарном сотрудничестве на 2019-2021 годы, соглашение о сотрудничестве скрепили подписями руководители органов власти Чугуева (Украина) и Витебского райисполкома, протоколом о намерениях по установлению дружеских отношений — китайский город Фучжоу и Полоцкий райисполком. Меморандум о взаимопонимании подписали Витебский государственный университет имени П.М.Машерова и Открытый университет Аллама Икбал (Пакистан). Партнерским соглашением о взаимном сотрудничестве подтвердили свои намерения тесно взаимодействовать тульский Фонд развития международных деловых связей «Аккорд» и Витебский областной центр маркетинга.

Традиционно на форуме состоялась церемония чествования талантливых молодых ученых, специалистов, научных работников, реализующих разработку и внедрение инновационных программ, а также предприятий, активно внедряющих инновационные технологии в производственный процесс.

 
Теги: Витебск
 
 
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Рекордное количество участников собрал VIII Международный экономический форум «Инновации. Инвестиции. Перспективы» в Витебске, в областной центр прибыли делегации...
 
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