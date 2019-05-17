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Участие в велокарнавале "Viva Ровар" приняли более 22 тыс. человек

18.05.2019 17:26 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие в велокарнавале "Viva Ровар", который стал центральным событием Минской велосипедной недели, приняли более 22 тыс. человек, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук отметил символичность того, что велокарнавал совпал с Днем работников физической культуры и спорта. По его словам, такие фестивали способствуют росту и популяризации здорового образа жизни. "Быть сильным, выносливым, здоровым и позитивным становится нормой жизни. Такие мероприятия позволяют приобщиться к спорту", - сказал министр.

Председатель Белоруской федерации велосипедного спорта Наталья Цилинская обратила внимание на то, что на протяжении пяти лет в день проведения фестиваля стоит прекрасная погода. По ее словам, велокарнавал - праздник, который с каждым годом собирает все больше участников.

Главная площадка мероприятия располагается в парке Победы, где выступает группа "Рондо" во главе с рок-певцом, музыкантом и автором песен Александром Ивановым, сегодня на сцену выйдет и популярный дуэт #2Маши. Кроме этого, состоятся конкурсы костюмов, на самый креативный велосипед, соревнования для корпоративных команд. Праздник продолжится до 20.00. Участие в нем принимают многие известные личности из мира спорта и искусства, в числе которых депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, олимпийский чемпион 2008 года по гребле на каноэ-двойке Александр Богданович, известный белорусский велосипедист Евгений Гутарович и эстрадный исполнитель и композитор Руслан Алехно.

Завершится Минская велосипедная неделя 19 мая международными соревнованиями по велосипедному спорту на треке "Гран-при Минска" с участием 200 гонщиков. Организаторами мероприятий выступают Министерство спорта и туризма, Минский городской и областной исполкомы, Президентский спортивный клуб, Белорусская федерация велосипедного спорта, велосипедный клуб "Минск", Минское велосипедное общество.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие в велокарнавале "Viva Ровар", который стал центральным событием Минской велосипедной недели, приняли более 22 тыс. человек, сообщили...
 
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