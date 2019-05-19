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Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 21-23 мая

20.05.2019 12:00 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 21-23 мая
Фото из архива

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработных минчан приглашают на мини-ярмарки вакансий, которые пройдут в Минске 21-23 мая с 10.00 до 12.00. Об этом БЕЛТА сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первая мини-ярмарка состоится 21 мая в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14). Вакансии представят ООО "Премиум Стафф", ОАО "Минский вагоноремонтный завод", УП "СоколКоммунСервис".

На следующий день в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69) со своими предложениями соискателей ознакомят "Премиум Стафф", ОАО "ОКБ Академическое".

Третье мероприятие пройдет 23 мая в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) с участием "Премиум Стафф", БГЭУ.

Во время ярмарок вакансий соискатели смогут пообщаться с потенциальными нанимателями, больше узнать о предприятиях, вакансиях, условиях труда и оплате.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработных минчан приглашают на мини-ярмарки вакансий, которые пройдут в Минске 21-23 мая с 10.00 до 12.00. Об этом БЕЛТА сообщили в комитете по...
 
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