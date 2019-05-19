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Пресс-конференция о создании безбарьерной среды в Минске пройдет в БЕЛТА 22 мая

20.05.2019 15:36 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Пресс-конференция о создании безбарьерной среды в Минске пройдет в БЕЛТА 22 мая
Фото из архива

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция о создании в городе Минске безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц состоится в пресс-центре БЕЛТА 22 мая в 12.00.

В настоящее время в Минске проживают более 125 тыс. людей с ограниченными возможностями. Это люди, которые испытывают затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, информации, при ориентировании в пространстве. Создание комфортной для них городской среды, которая позволяет вести полноценную социально активную жизнь и удовлетворять свои жизненные потребности, - одна из важнейших задач современного общества.

О работе по обустройству безбарьерной среды на объектах городской инфраструктуры, в жилом фонде и на транспорте расскажут председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович и начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Ольга Верамей.

Аккредитация СМИ обязательна. Зарегистрироваться можно по телефонам (017) 327-24-47, (044) 583-84-04, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция о создании в городе Минске безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц состоится в...
 
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