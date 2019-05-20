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Проезд в минском трамвае №6 с 23 мая можно будет оплатить банковской картой

21.05.2019 17:47 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 23 мая запустят пилотный проект по оплате проезда в наземном транспорте бесконтактной банковской картой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БПС Сбербанка.

Технология будет доступна на трамвайном маршруте №6, который курсирует между Серебрянкой и Зеленым лугом. Она поддерживает оплату картами платежных систем Visa, Mastercard и Белкарт (кобейджинговые карточки БЕЛКАРТ-Maestro с бесконтактным интерфейсом) любых банков. Кроме того, пассажиры смогут рассчитаться и с помощью смартфона, брелоков, часов и других мобильных устройств с поддержкой технологии NFC.

"Сначала сервис будет доступен в тридцати трамваях маршрута №6. При успешной реализации пилотного проекта планируется его масштабирование на весь общественный транспорт города", - отметили в пресс-службе.

Чтобы оплатить проезд, нужно поднести карту к валидатору, дождаться звукового сигнала и текстового сообщения. Стоимость разового проезда равна стоимости бумажного талона - Br0,6. Изучить историю поездок и расходов можно в личном кабинете пассажира на сайте системы. Там же можно уточнить статус банковской карты и получить электронный карт-чек.

Контроль оплаты производится, как и в случае с электронными проездными: на терминале отображается информация о расчете.

Проект реализуется совместно с предприятием "Минсктранс" и IBA Group. Ранее банк реализовал сервис бесконтактной оплаты на турникетах всех станций минского метро. Услуга оказалась востребована: таким образом уже рассчитались более 12 млн раз. В системе оплаты зарегистрированы платежи картами, выпущенными в 189 банках из 63 стран мира.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 23 мая запустят пилотный проект по оплате проезда в наземном транспорте бесконтактной банковской картой, сообщили БЕЛТА в...
 
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