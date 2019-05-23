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"Алеся" начала проходку второго тоннеля между станциями "Вокзальная" и "Ковальская слобода"

24.05.2019 11:57 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

"Алеся" начала проходку второго тоннеля между станциями "Вокзальная" и "Ковальская слобода"
Фото из архива

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизированный тоннелепроходческий щит "Алеся" начал сегодня проходку второго перегонного тоннеля между станциями "Вокзальная" и "Ковальская слобода" длиной 1270 м, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сейчас в качестве эксперимента устанавливаем новые образцы режущего инструмента несколько иной конструкции стоимостью почти 150 тыс. евро, что позволит нам пройти этот участок без остановок в штатном режиме. Ресурс этого оборудования будет не 250 м, как у нас было до этого, а порядка 400-500 м и даже, возможно, больше. Количество остановок сократится в разы, и скорость проходки значительно увеличится. Уже к началу октября планируем завершить прокладку крайнего тоннеля и выйти на "Ковальскую слободу", что позволит соединить все четыре станции третьей пусковой очереди первого пускового комплекса всеми перегонными тоннелями", - рассказал директор Тоннельного отряда №1 Александр Ободов.

На данный момент "Алеся" прошла уже три тоннеля от станции "Вокзальная": два из них в сторону станции "Юбилейная" и один в сторону станции "Ковальская слобода", что составило 4322 м.

На сегодняшний день станция "Вокзальная" готова на 95%: ведутся отделочные и штукатурные работы, укладка гранита и керамогранита, труб под основные сети, продолжаются сантехнические работы. В течение 4-5 месяцев специалисты планируют завершить здесь все строительные манипуляции. На "Ковальской слободе" скоро закончат отделку, пока же производится укладка гранита по платформе и входным группам - готовность станции порядка 98%.

На станции "Юбилейная" сейчас ведутся основные работы по устройству монолитных железобетонных конструкций. Согласно планам, к сентябрю этого года основные строительные конструкции будут выполнены, начнется процесс отделки.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизированный тоннелепроходческий щит "Алеся" начал сегодня проходку второго перегонного тоннеля между станциями "Вокзальная" и...
 
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