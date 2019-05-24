Благоустройство дорог и ремонт домов - более 40 вопросов поступило Исаченко на прямую линию

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Анатолий Исаченко. Фото Миноблисполкома

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА. Вопросы благоустройства дорог, ремонта многоквартирных домов, строительства школ и детских садов - более 40 вопросов и обращений поступило во время прямой телефонной линии председателю Миноблисполкома Анатолию Исаченко от жителей региона, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопросы были разноплановые. К сожалению, многие из них должны были решаться на местах, даже не на уровне председателя райисполкома, а на уровне сельисполкомов. Со всеми обращениями граждан будем разбираться, возможно, будем менять подходы и методы работы", - отметил Анатолий Исаченко.

В числе важных тем он назвал строительство инфраструктуры в Колодищах. "Одна женщина позвонила и попросила построить школу, вторая говорит, мол, школа подождет, давайте садик. Сейчас разрабатывается план детальной планировки этого агрогородка, он будет вынесен на общественное обсуждение. Постараемся учесть все пожелания жителей. На мой взгляд, в первую очередь необходимо сделать путепровод через железную дорогу - он будет актуальным для всех. Планируем в начале августа текущего года начать строительство", - рассказал губернатор.

Больше всего вопросов поступило по поводу ремонта и благоустройства дорог. Житель агрогородка Гатово пожаловался на состояние улицы Металлургической. По его словам, дорога и тротуары находятся в убитом состоянии, на остановках общественного транспорта стоят неработающие киоски, у обочин много заброшенных машин с выбитыми стеклами. В похожем состоянии дороги в деревне Прилесье и поселке Юбилейном Минского района. Житель Колодищ попросил нанести на проезжую часть в агрогородке разделительные линии, женщина из деревни Большое Стахово Борисовского района - благоустроить улицу Бочка, ведущую к кладбищу. Анатолий Исаченко обещал разобраться.

Многие звонили насчет ремонта домов. Жительница Молодечно пожаловалась, что после вчерашнего дождя в квартире протекает крыша, в подъезде вода текла ручьями. Женщина из Жданович попросила отремонтировать фасад многоэтажного дома, в котором живет. Еще одна заявительница обратила внимание на высокую стоимость капитального ремонта их дома в Жодино - каждой квартире сказали заплатить Br155. Губернатор дал поручения специалистам разобраться с каждым обращением.

Были и личные вопросы. Так, жительница деревни Матьковцы Вилейского района обратилась к председателю Миноблисполкома по поводу сгнившего пола в арендном доме. По ее словам, менять нужно весь пол, а коммунальные службы отремонтировали только две комнаты. Проблема будет рассмотрена, заверил губернатор.

Заявительница из агрогородка Новоселье Минского района рассказала, что в соседней деревне Горани закрыли кладбище, где хоронили родных жители этих населенных пунктов. Кладбище было открыто в 1990-х, три года назад его признали незаконным. Уточнив у специалистов, председатель Миноблисполкома пояснил женщине, что сейчас идет оформление земли: сначала узаконят ту землю, где были захоронения, потом оформят дополнительный участок. Вопрос будет взят на контроль.

Также поднимались вопросы выделения жилья для многодетных, выплаты пенсий, зарплат, трудоустройства, вывоза твердых и жидких бытовых отходов.-0-

Фото Миноблисполкома