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РЕПОРТАЖ: Оршанский инструментальный завод провел День открытых дверей

26.05.2019 17:50 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

РЕПОРТАЖ: Оршанский инструментальный завод провел День открытых дверей

Оршанский инструментальный завод в апреле отметил 45-летие, а сегодня впервые распахнул свои двери всем желающим для знакомства с предприятием. Масштабное мероприятие, заложившее традицию - проводить День открытых дверей, показало, что у завода есть хорошие перспективы развития, привлечения молодых кадров. Корреспонденты БЕЛТА присоединились к участникам праздника.

Мероприятие открыл праздничный концерт, а затем гостей познакомили с историей предприятия. К выпуску металлообрабатывающего инструмента на заводе приступили в апреле 1974 года. В 2014-2016 годах из-за снижения спроса объем производства продукции значительно сократился, что привело предприятие на грань банкротства. Весной 2017-го на высшем государственном уровне было принято решение поддержать завод. Это стало судьбоносным для производства и коллектива. К настоящему времени модернизирован основной производственный корпус. 18 февраля текущего года ОАО "Оршанский инструментальный завод" вошел в состав холдинга "МТЗ-Холдинг".

Как отметил директор завода Виталий Манкевич, основная работа по созданию высокотехнологичного производства еще впереди. Сейчас на предприятии идет реализация инвестпроекта с общим объемом инвестиций в Br40 млн по созданию производства современного металлорежущего и вспомогательного инструмента с внедрением инновационных технологических процессов. Проект, рассчитанный на 2018-2023 годы, реализуется в два этапа.

"На первом этапе освоено Br10 млн за прошлый год, еще Br5 млн запланировано на текущий. Заказано 25 различных станков, которые уже поступают на завод. Введены в эксплуатацию два фрезерных станка гомельского производства, шесть компрессоров и другое оборудование. Обновление позволит нам закрыть узкие места и увеличить объемы выпускаемого сейчас инструмента", - рассказывает руководитель предприятия.

Второй этап будет реализован совместно с иностранной компанией-партнером. "Над договором о сотрудничестве мы сейчас работаем. Они предоставят технологию, проведут обучение специалистов, возьмут на себя другой функционал, что позволит наладить выпуск самого современного инструмента для станкостроения", - отмечает Виталий Манкевич.

Сейчас на предприятии работают около 400 человек. С учетом имеющихся планов по модернизации и расширению совместно с управляющей компанией разработаны еще три бизнес-проекта, которые будут финансироваться холдингом "МТЗ-Холдинг". Первый касается создания многофункционального сервисного центра. С 1 апреля он приступил к работе: на обслуживании Оршанского инструментального завода уже находится 16 тракторов, в дальнейшем их количество будет расти. Второй проект - организация серийного производства гидроподъемников для гидронавесной системы тракторов "Беларус" серий 900, 1000 и 1200. Первый прототип изделия создан, идет обкатка технологии его производства, серийный выпуск планируется начать в сентябре. Третий проект связан с выпуском червячных фрез и долбяков. "И под все это нужны рабочие руки. В первую очередь высококвалифицированные кадры. Поэтому мы сейчас хотим показать, что у нас происходит: завод меняется в лучшую сторону внешне и внутренне, с сентября прошлого года вырос объем производства", - рассказывает директор.

Значимость проведения Дня открытых дверей подчеркнул помощник Президента - инспектор по Витебской области Виталий Вовк. По его мнению, участие в таких мероприятиях позволяет молодежи познакомиться с производством и осознанно сделать свой выбор будущего места работы.

"Что касается работы промышленного комплекса, то здесь важно использовать самый современный инструмент. И в этом роль Оршанского завода очевидна, ведь это главное отечественное производство универсальных инструментов для станкостроительных предприятий Беларуси. Их активная модернизация требует соответствующего шага и от оршанцев. Поэтому мы будем создавать здесь качественно новое производство", - отметил Виталий Вовк. Он также обозначил особое место в данном процессе МТЗ: "Это партнер, который владеет технологиями, в том числе в производстве инструментов, и системой организации труда".

Праздник на заводе собрал сотни горожан. Роман Третьяков пришел со всей семьей - женой и тремя детьми. На предприятии он работает уже четырнадцатый год наладчиком автоматов и полуавтоматов. С удовлетворением отмечает происходящие на заводе преобразования.

"Жизнь налаживается: чувствуется, что решаются финансовые проблемы: помимо стабильной зарплаты появились дополнительные стимулирующие выплаты. Теперь, после объединения с МТЗ, думаю, дела пойдут еще лучше. Люди надеются на это, потому что видят подвижки", - констатирует он.

Оператор станков с программным управлением Кирилл Басаргин привел с собой подругу Александру. "Хочу показать девушке, где работаю, как изменился завод, что у него есть будущее, мы идем вперед", - делится собеседник. Трудовой стаж молодого человека пока небольшой - всего полтора года после колледжа, но перспективу роста он видит и сложностей не боится, так как есть опытные наставники и желание двигаться вперед. Плюс немаловажный фактор - зарплата. В среднем по заводу она составляет Br606, а у высококвалифицированных работников может достигать Br1,5 тыс. "Есть к чему стремиться", - добавляет Кирилл.

Церемония награждения лучших работников, выставка техники МТЗ, увлекательное знакомство с производством, ярмарка-распродажа, выступления артистов не оставили никого из пришедших равнодушными.

Ольга БОГАЧЕВА,

ФОТО Александра ХИТРОВА.

БЕЛТА.-0-

 
Теги: знакомства
 
 
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Оршанский инструментальный завод в апреле отметил 45-летие, а сегодня впервые распахнул свои двери всем желающим для знакомства с предприятием. Масштабное...
 
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