ФОТОРЕПОРТАЖ: МТЗ провел день открытых дверей

Источник материала: БелТА

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "МТЗ-Холдинг" пригласил всех желающих на день открытых дверей, посвященный 73-й годовщине со дня основания тракторного завода. Проходные открыли для посетителей все десять предприятий холдинга.

В Минске на призаводской площади по ул.Долгобродская, 29 организована выездная торговля, продажа сувениров. Для гостей проволятся конкурсы и викторины, можно фотографироваться возле тракторов и альтернативной техники, выпускаемой предприятиями холдинга, пройтись по цехам, в которых она собирается, отчеканить на память монету. У гостей также есть возможность прокатиться на тракторах.-0-

Фото Максима Гучека



