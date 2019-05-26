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ФОТОРЕПОРТАЖ: МТЗ провел день открытых дверей
26.05.2019 15:14 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "МТЗ-Холдинг" пригласил всех желающих на день открытых дверей, посвященный 73-й годовщине со дня основания тракторного завода. Проходные открыли для посетителей все десять предприятий холдинга.
В Минске на призаводской площади по ул.Долгобродская, 29 организована выездная торговля, продажа сувениров. Для гостей проволятся конкурсы и викторины, можно фотографироваться возле тракторов и альтернативной техники, выпускаемой предприятиями холдинга, пройтись по цехам, в которых она собирается, отчеканить на память монету. У гостей также есть возможность прокатиться на тракторах.-0-
Фото Максима Гучека
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26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "МТЗ-Холдинг" пригласил всех желающих на день открытых дверей, посвященный 73-й годовщине со дня основания тракторного завода. Проходные...
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