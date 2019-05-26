Спецполосы для транспорта II Европейских игр выделят на пр. Дзержинского, Победителей и ул.Немига

Источник материала: БелТА

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальные полосы для транспорта II Европейских игр выделят на проспектах Дзержинского и Победителей, а также на ул.Немига. Об этом в пресс-центре издательского дома "Беларусь сегодня" заявил начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун, передает корреспондент БЕЛТА.

Вадим Гаркун отметил, что по требованию организаторов II Европейских игр спортсмены от мест проживания до мест проведения соревнований должны быть доставлены не более чем за 20 минут. "Совместно с заинтересованными ГАИ разработала маршруты, просчитала нагрузки. В результате пришли к выводу, что выделение полос необходимо на пр. Дзержинского, ул. Немига и пр. Победителей", - сказал начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

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