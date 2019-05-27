На старте кормозаготовки

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Об итогах весеннего сева и старте кормозаготовительной кампании говорили участники областного семинара-совещания в Глубоком.

На важной встрече присутствовал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Владимир Гракун, председатели райисполкомов, представители облсельхозпрода, Витебского концерна «Мясо-молочные продукты», руководители интеграционных структур, входящие в его состав, начальники райсельхозпродов. Присутствующие обсуждали широкий перечень вопросов, говорили о том, что благодаря использованию высокопроизводительной техники с широкозахватными комбинированными прицепными агрегатами культура земледелия на полях Витебщины значительно возросла.

—Витебская область — аграрный регион, земля — это основа нашей экономики. Поэтому следует внимательнее относиться к имеющимся ресурсам в растениеводстве, выращивать в первую очередь тот продукт, который приносит максимальный доход, — отметил председатель облисполкома Николай Шерстнёв. — Земли в разных уголках Витебщины значительно отличаются друг от друга. Ошибочным было бы сельхозпредприятия, например, Оршанского, Толочинского, Глубокского, Шарковщинского районов, как говорится, грести под одну гребенку. На одних полях лучше растет рапс или горох, на других — лен, многолетние и однолетние травы. На это и стоит делать акцент, чтобы иметь эффективную экономику, научиться зарабатывать на сельском хозяйстве, — подчеркнул Николай Николаевич. — Принятие грамотных решений гарантирует не только получение высокой прибыли, но и возможность развивать регионы поднимать село на более высокий уровень.

Анализируя итоги весеннего сева, Николай Шерстнёв акцентировал внимание собравшихся на выполнении решения облисполкома по увеличению посевных площадей, организации слаженной работы в поле. При этом Николай Николаевич подчеркнул, что лучшая мотивация для сельских тружеников — высокая заработная плата. А это к тому же имидж и региона, и конкретного сельхозпредприятия, и данной профессии.

Топлива на проведение весенних полевых работ хозяйства области израсходовали значительно меньше, чем планировали. К слову, расход топлива на один гектар посевных площадей в среднем по интеграционным структурам составил около 33 литров, в то время как в отдельных районах затратили вдвое больше. Данный показатель свидетельствует о недоработках в организации весеннего сева.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома Михаил Придыбайло, характеризуя деятельность интеграционных структур Витебщины, назвал их крепкой опорой аграрных районов, позволяющей выполнять сельхозработы в кратчайшие сроки.

—Непростая задача: перейти от директивного метода управления к экономическому, — подчеркнул Михаил Петрович. — Не до конца в структурах отработаны вопросы контроля, программного обеспечения и некоторые другие моменты. Очень важно, чтобы они действовали согласно решению власти на местах. Тогда можно будет говорить о высоких производственных показателях в животноводстве и растениеводстве.

Актуальный вопрос — своевременный подкос пастбищ. Восемь районов области приступили к данной работе, другие вскоре последуют их примеру. Первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Владимир Машеро перечислил основные технологические требования к производству животноводческой продукции, отдельно остановился на во- просах, касающихся поголовья КРС, производственных показателях молочнотоварных ферм, построенных в рамках республиканской программы развития молочной отрасли.

Михаил Придыбайло отметил, что в проведении полевых работ не бывает мелочей, особенно если это касается заготовки сенажа в стретч-пленку.

—Важно не столько количество, сколько качество травяных кормов, — подчеркнул Михаил Петрович. — Чтобы создать полуторагодичный запас, аграриям Витебщины необходимо заготовить более 1,1 млн тонн кормовых единиц, в том числе 130 тыс. т сена, более 2 млн т сенажа, 1,8 млн. т силоса, а также 315 тыс.т кормов в полимерную упаковку.

На полях филиала «Прошково» мы оговорили все нюансы, касающиеся закладки кормов, которые при хранении не должны потерять качество. Более того, мы предлагаем ввести материальную ответственность за некачественно заготовленные корма, организовать строгую систему контроля качества. Примечательно, что по сравнению с прошлым годом кормозаготовку начали на три недели раньше.

Практическая часть совещания проходила на поле сельхозфилиала «Прошково», где была представлена новейшая кормоуборочная техника, в том числе и косилка, сделанная Тираспольским агротехсервисом. В данном хозяйстве в этом году апробируется современная технология полосных посевов озимой сурепицы и озимой ржи на сенаж.

Но эта простейшая технология, как уверяют специалисты, помогает заготовить сбалансированный корм с необходимым содержанием протеина и сахара. Ранее проведенные исследования показали, что ввод в рацион 5 кг такого корма дал прибавку 2 литра молока в расчете на одну корову.

По материалам

сайта vitebsk-region.gov.by.