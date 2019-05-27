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ФОТОФАКТ: Минск готовится к II Европейским играм
28.05.2019 09:08 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-
Фото Максима Гучека
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28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0- Фото...
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