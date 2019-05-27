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РЕПОРТАЖ: Один день из жизни погранзаставы на рубеже трех стран

28.05.2019 09:33 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

В Беларуси 28 мая отмечают День пограничника. Праздник вдвойне особенный для Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Ф.Э. Дзержинского, которой в этом месяце исполнилось 75 лет. Под пристальным взором брестских пограничников более 350 км государственной границы с Польшей и Украиной. Корреспонденты БЕЛТА отправились на погранзаставу "Липинки" имени А.А. Завидова, которая находится на стыке рубежей трех государств, чтобы узнать об особенностях службы в этой местности.

Каким выдастся день на заставе, предугадать невозможно. Наше знакомство с "Липинками" началось по-боевому. Как раз в этот момент выезжала тревожная группа: на границе сработал сигнализационный комплекс. "Жизнь здесь протекает стремительно. У нас нет графика по принципу "отдыхаем-работаем": тревожная группа должна быть готова к выезду в любое время", - такими словами встретил нас начальник заставы Павел Богуцкий. По его словам, застава - это автономный военный городок, жители которого сами обеспечивают себя необходимым: есть подсобное хозяйство, собственная котельная, баня (говорят, она лучший отдых для солдата). Лишь хлеб и некоторые продукты, горюче-смазочные материалы привозят из погрангруппы.

В зоне ответственности "Липинок" находится участок протяженностью 30 км. Граница с Украиной проходит по суше, с Польшей - по реке Западный Буг. Отличий в охране рубежей нет, чего не скажешь о нарушениях. Для обоих направлений характерны попытки перемещения товарно-материальных ценностей. Кроме того, белорусско-польский участок периодически проверяют на прочность незаконные мигранты. Зачастую нелегалы идут на абордаж границы налегке. Обычно при себе у них карта местности или гаджеты, плоскогубцы, примитивные плавсредства. Эти авантюристы надеются на скорость ног и удачу, которая им изменяет: пограничники бдят круглосуточно.

"Накануне Нового года двое россиян пытались пересечь белорусско-польскую границу. Первого задержали по запаховому следу, второго - благодаря помощи местных жителей (тесно с ними взаимодействуем). Реку мужчины собирались переплыть, используя камеру легкового автомобиля. У них в рюкзаке был насос и пакеты, чтобы не намочить ног", - рассказал Павел Богуцкий.

На какие только ухищрения не идут нарушители. Пару лет назад на участке погранзаставы "Котельня-Боярская" контрабандисты пытались сделать подкоп под сигнализационную систему. В зоне деятельности погранзаставы "Знаменка" в 2018 году несколько раз задерживали квадрокоптеры. Один брестчанин таким образом намеревался переместить через границу табачные изделия, а житель России с помощью беспилотника снимал объекты пограничной инфраструктуры.

"Нарушители пытаются использовать воздушное пространство, соответственно, и пограничники берут на вооружение летательные аппараты. У нас есть автожир, беспилотные летательные комплексы, - присоединяется к беседе официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев. - Автожиры позволяют охватить весь участок погрангруппы. За счет низких скоростей имеют хороший радиус разворота, который позволяет использовать их даже в ограниченном пространстве, образующееся в результате изгибов реки, без риска нарушить воздушное пространство Беларуси".

Нарушения границы бывают разными, случаются и курьезы. Прошлой весной жительница Варшавы вместе с подругой на берегу Буга выгуливала собаку. Пес прыгнул в воду, его стало сносить течением. Из-за отсутствия связи хозяйка не смогла связаться с польскими стражами границы, поэтому сама бросилась на подмогу любимцу. В итоге пес выбрался из воды, а у женщины сил не хватило. Ее из реки достали белорусские пограничники и передали коллегам из Польши.

С младшим сержантом Егором Шалайдой мы познакомились, когда он вернулся с ночного дежурства. Парень признался, что служба на пограничной заставе изменила его мнение об армии. "Служу почти полгода, нравится. У нашего поколения есть определенные стереотипы про армию, что здесь неинтересно, ничему толковому не научат. Раньше придерживался мнения большинства, сейчас изменил его в корне. Даже за это короткое время армия дала мне многое. Каждый день что-то новое, мы всегда на передовой", - отметил молодой человек. По окончании срочной службы военную форму он снимать не намерен. В планах выпускника Пинского государственного медицинского колледжа перейти на контракт, объединив служение медицине и родине.

Его товарищ Родион Рыжкович в армии открыл в себе талант кинолога. Будучи в учебном пункте в Сморгони, парень стал заниматься с овчаркой Нолли. Вместе с ней продолжает службу в "Липинках". "У нас пять собак: две бельгийские овчарки и три немецкие. Они полноправные бойцы, члены нашей пограничной семьи. Чтобы получить отдачу от собаки, нужно ей себя полностью отдавать", - подчеркнул сержант. Служба у четвероногих напряженная: дневные и ночные дежурства чередуются с постоянными тренировками по поиску и задержанию нарушителей, обыску местности.

Представить охрану границы без собак невозможно. При этом органы пограничной службы постоянно модернизируют рубежи. В прошлом году на польском участке ответственности заставы "Липинки" обновили сигнализационную систему, на украинском направлении сейчас оборудуют новые рубежи охраны. Специалисты прокладывают дороги, создают противотранспортные рвы, обустраивают контрольно-следовую полосу. Будет возведен сигнализационный комплекс, оснащенный видеокамерами.

"Одна из особенностей охраны государственной границы - непрерывность. Противотранспортный ров будет на протяжении всего участка. В последующем он станет серьезной преградой для нарушителей. Для обустройства дорог, подсыпки болотистых и низменных мест используем полученный при рытье канала грунт. Планируем в этом году на белорусско-украинском участке оборудовать около 15 км инженерных сооружений", - отметил заместитель начальника отдела инженерного оборудования Брестской погрангруппы Андрей Веренич.

Выходных на границе не бывает. Даже сегодня - в свой профессиональный праздник - пограничники остаются на страже рубежей нашей Родины.

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,

ФОТО Вадима ЯКУБЕНКА,

БЕЛТА.-0-

 
Теги: знакомства
 
 
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В Беларуси 28 мая отмечают День пограничника. Праздник вдвойне особенный для Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Ф.Э. Дзержинского, которой в этом...
 
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