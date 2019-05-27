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Мор рыбы произошел на озере в Полоцком районе

28.05.2019 10:10 — | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Мор рыбы произошел на озере в Полоцком районе
Фото gorod214

28 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Мор рыбы произошел на озере Званое в Полоцком районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Полоцкой межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

Создан штаб, на месте работают специалисты.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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28 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Мор рыбы произошел на озере Званое в Полоцком районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Полоцкой межрайонной инспекции...
 
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