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Мор рыбы произошел на озере в Полоцком районе
28.05.2019 10:10 — | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото
28 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Мор рыбы произошел на озере Званое в Полоцком районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Полоцкой межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.
Создан штаб, на месте работают специалисты.
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28 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Мор рыбы произошел на озере Званое в Полоцком районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Полоцкой межрайонной инспекции...
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