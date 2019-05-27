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Браслав готовится к «Дажынкам»

28.05.2019 — Новости регионов | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Браслав готовится к «Дажынкам»

На подготовку Браслава к проведению областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі-2019» направят Br18 млн. Об этом сообщил на заседании Витебского облисполкома председатель Браславского райисполкома Александр Боданин во время обсуждения вопроса подготовки райцентра к «Дажынкам».
«2019 год — уникальный для всех браславчан, нам предоставлена возможность обновить его, повысить туристический потенциал района, укрепить позиции сельскохозяйственной отрасли. В работу по благоустройству подведомственных территорий, модернизации и капремонту включились все организации района», — подчеркнул Александр Боданин.
В перечне подготовки около сотни объектов. Один из главных — набережная озера Дривяты вдоль дороги Р3, которая должна стать главной туристической достопримечательностью города. Здесь будут обустроены тротуары, точки питания, сделаны зоны отдыха, плавающие пирсы и фонтаны, скейт-площадка. Объем инвестиций в этот проект составит Br2,5 млн. В середине лета запланирован ввод в эксплуатацию нового детского сада, в августе — средней школы №2. В процессе — ремонт объектов здравоохранения, торговли, потребкооперации, связи, жилищного фонда, дворовых территорий. Среди крупных спортивных объектов Александр Боданин отметил обновляющийся стадион районного физкультурно-спортивного клуба «Дривятич».
К празднику преобразят остановки общественного транспорта, оформят в едином стиле городские колодцы. В деревнях оборудуют специальные площадки для автомагазинов. Уже благоустроен лесопарк «Лесничевка», где пройдут основные события.

 
 
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На подготовку Браслава к проведению областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі-2019» направят Br18 млн. Об этом сообщил на заседании Витебского...
 
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