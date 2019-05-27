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Трудности реконструкции: почему дом по ул. Революционной, 6 все еще за строительным забором

28.05.2019 17:40 — | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активная фаза строительства объекта с реконструкцией по адресу ул. Революционная, 6 в исторической части Минска начнется в ближайшее время - как только Мингорисполком согласует выделение земли под стройплощадку. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заказчик работ - ООО "Олд хауз".

В здании в самом начале XX века (тогда это был так называемый дом Грушкина по ул. Койдановской, 6) располагалась частная глазная лечебница С.Д.Каминского. Уже несколько лет вид исторической застройки портит серый строительный забор. Приобретя здание, новый владелец намеревался создать здесь театральный клуб с рестораном. Был подготовлен и согласован проект, который предполагал сохранение облика, соответствующего застройке конца XIX - начала XX веков - в стиле историзма и классицизма с вкраплениями послевоенного стиля сталинского ампира. Строительство застопорилось после аварии на объекте. А потом возникли другие препятствия.

"С октября мы ждем выделения земельного участка под стройплощадку, потому что она выходит за границы размещения самого объекта. Пока землю от Мингорисполкома не получили. Изначально для этого не было оснований. Но сейчас вроде бы власти изыскали возможность. Надеемся попасть на исполком в мае или начале июня, - рассказала директор ООО "Олд хауз" Вероника Видманова. - Проект будущего строительства уже прошел экспертизу, поэтому как только у нас будет земля, подам уведомление в Госстройнадзор, и мы начнем оборудовать стройплощадку".

По словам начальника отдела отвода земель комитета по землеустройству Мингорисполкома Александра Баешко, проект решения о выделении земли уже есть, однако он должен быть согласован с заинтересованными сторонами и принят на заседании Мингорисполкома. В любом случае, это вопрос ближайшего времени.

В этом уверены и в КУП "Мiнская спадчына", которое регулярно ведет мониторинг не только самого здания по Революционной, 6, но и соседних - чтобы в процессе работ не разрушались конструкции. Также вопрос по этому объекту регулярно рассматривается на заседаниях штаба администрации Центрального района Минска.

Ситуация с долгостроями Минска находится на особом контроле. И дело не только в том, что в этом году столица принимает крупный мультиспортивный форум. И до, и после II Европейских игр Минск должен быть примером гармоничного воплощения комплексных архитектурных решений, а также ответственного отношения к выполнению своих обязательств застройщиками, подрядчиками. В ходе недавнего ознакомления с благоустройством и развитием территорий, прилегающих к кольцевой автодороге вокруг Минска, Александр Лукашенко в очередной раз потребовал исполнения обязательств от инвесторов. В противном случае к ним должны применяться жесткие санкции вплоть до изъятия участков. Президент подчеркнул, что сроки строительства и внешнего благоустройства объектов ни в коем случае не должны превышать трех лет. Однако ответственность за затягивание и переносы сроков лежит не только на собственнике. Волокита все еще не исключена и среди местных органов власти, организаций, которые выдают соответствующие согласования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активная фаза строительства объекта с реконструкцией по адресу ул. Революционная, 6 в исторической части Минска начнется в ближайшее...
 
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