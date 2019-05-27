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28 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей") пройдет в агрогородке Александрия Шкловского района 6-7 июля. Об этом сообщил сегодня на расширенном совещании в Могилевском облисполкоме начальник управления культуры облисполкома Олег Стельмашок, передает корреспондент БЕЛТА.

Главной темой праздника станет трехлетие малой родины. Он соберет на своих площадках представителей Беларуси, России, Украины, Эстонии, Литвы, Латвии и Польши. Делегации стран-участниц представят коллективы народного творчества и мастера декоративно-прикладного искусства.

Предприятия системы потребкооперации подготовят широкий ассортимент продовольственных товаров. Для того чтобы гости и участники "Купалья" чувствовали себя комфортно, будет организовано не менее 3 тыс. посадочных мест в объектах общепита. Протяженность торговой экспозиции составит 1,2 км.

Площадка "Творчасць маладых" станет местом демонстрации спортивных, творческих, научно-технических программ и достижений молодежи. Здесь состоится музыкально-игровая программа "Казка пра чароўную кветку", концерты молодежных творческих коллективов "Поколение NEXT" и бардовской песни, квесты. Запланирована работа выставки-ярмарки изделий учреждений образования и социальной защиты Могилевской области, показ лучших образцов декоративно-прикладного и технического творчества.

Интересной обещает стать площадка с цирковыми выступлениями. Полеты самолетов и парашютистов продемонстрирует Могилевский аэроклуб ДОСААФ имени А.М. Кулагина. Областной центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов организует работу спортивных площадок. Также установят фотозоны, а для маленьких посетителей - аттракционы.

ОАО "Минский тракторный завод" презентует свою продукцию на площадке "Зроблена ў Беларусi", а Булочно-кондитерская компания "Домочай" - на "Каравайнай сялібе". Кроме того, на ней проведут "Праздник кваса" с презентацией брендового напитка праздника, разработанного по специальной рецептуре.

Во время фестиваля будут работать павильоны "Кніжны кірмаш" и "Друкарскі двор" с зонами производства бумаги и печати. Запланированы презентации новых книг и журналов, автограф-сессии, конкурсы.

На малой сцене 6 июля состоится торжественное открытие и концерты, где выступят творческие коллективы регионов Беларуси и других стран - участниц праздника. В ночь с 6 на 7 июля пройдет молодежная дискотека с участием отечественных исполнителей.

Кульминацией первого дня станет гала-концерт "Зроблена ў Беларусі" на главной площадке и фейерверк. 7 июля творческие площадки продолжат работу, а на главной сцене состоится церемония чествования передовиков агропромышленного комплекса области, а затем выступление народного артиста Беларуси Анатолия Ярмоленко и ансамбля "Сябры". Билеты на концерты уже поступили в продажу. Их можно приобрести в кассе Могилевской областной филармонии и через интернет-ресурс kvitki.by.

Во время "Купалья" для удобства посетителей установят информационные тумбы, будут работать волонтеры, обустроят камеры хранения и пункт обмена валют. Для доставки гостей и участников к месту мероприятия будет выстроена удобная транспортная логистика. Составлены графики и расписание движения поездов региональных линий и автомобильного транспорта. Они увязаны с началом и окончанием всех мероприятий. Для гостей праздника, прибывающих на собственном транспорте, будут обустроены освещаемые автомобильные стоянки. Появится и специально оборудованная стоянка для кемперов.

Гулянья традиционно пройдут в живописном месте на берегу Днепра, около моста, который соединяет не только два населенных пункта - Александрию и Копысь, но и две области - Могилевскую и Витебскую. Ожидается, что в этом году красивый белорусский праздник посетят не менее 100 тыс. человек. Его организаторами выступают Министерство культуры Беларуси, Могилевский областной исполнительный комитет, Шкловский райисполком.-0-