Лавринович: приемы граждан в районах показывают свою эффективность

Источник материала: БелТА

Иван Лавринович во время приема граждан

28 мая, Радунь /Корр. БЕЛТА/. Приемы граждан и прямые линии в малых населенных пунктах показывают свою эффективность, практику их проведения необходимо продолжить. Такое мнение высказал помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович во время приема граждан по личным вопросам в Вороновском районе, передает корреспондент БЕЛТА. Прием и прямая телефонная линия были организованы сегодня в Радунском сельском совете.

"Важно проводить прямые линии и встречи с людьми не только в городах и районных центрах, но и в таких небольших населенных пунктах. Это позволяет эффективно решать проблемы, увидеть сферы, которым нужно уделить больше внимания, - отметил Иван Лавринович. - Вопросы поступают различного характера - от благоустройства и жилья до межличностных отношений. Отрадно, что практически все вопросы, которые должна решать местная власть, снимаются. Иногда им необходимо лишь подсказать или направить. А проблемы, требующие вмешательства областной или республиканской власти, конечно, будут взяты на контроль".

В частности, по итогам сегодняшнего приема дано поручение проработать в этом году вопрос с дополнительной остановкой в городском поселке Радунь. Пока есть лишь один остановочный пункт в начале населенного пункта, с другого конца людям приходится идти 2 км. Тяжело в первую очередь пенсионерам, поэтому они и обратились за помощью. Дополнительно изучат вопрос с благоустройством улиц Захаревича и Осокина в Радуни, где, по словам местных жителей, следует привести в порядок покрытие и установить уличное освещение.

По результатам обращения пенсионерки из Радуни местным властям поручено немедленно обследовать и при необходимости исправить проблемы с крышей в одном из четырехквартирных домов по улице Советской. В дальнейшем необходимо принять решение о реконструкции либо ремонте дома.

На прием обратились и двое инвесторов из Новогрудского района. Вложив около $5 млн в строительство ветроэлекстростанций, они не могут нормально эксплуатировать четыре ветряка из-за бумажной волокиты и различной трактовки законодательства. Вопрос будет взят на контроль. Иван Лавринович отметил, что ведомствам необходимо принять единое управленческое решение, чтобы не замедлять развитие альтернативной энергетики.

По другим вопросам, касающимся в том числе подключения электроэнергии к бывшему родительскому дому в одной из деревень, выкупа служебного жилья, поиска работы, позвонившим на прямую линию также были даны конкретные ответы и разъяснения. С некоторыми обращениями будут плотно работать местные власти.-0-