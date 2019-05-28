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ФОТОФАКТ: Последний звонок в Минске
29.05.2019 14:26 — | БелТА
Источник материала: БелТА
29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минской гимназии №75 прозвенел последний звонок. Два класса выпускников отправились во взрослую жизнь. Первоклассники, ученики старших классов и учителя подготовили для выпускников праздничный концерт.-0-
Фото Рамиля Насибулина
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29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минской гимназии №75 прозвенел последний звонок. Два класса выпускников отправились во взрослую жизнь. Первоклассники, ученики старших...
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