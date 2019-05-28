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ФОТОФАКТ: Последний звонок в Минске

29.05.2019 14:26 — | БелТА  
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Источник материала: БелТА

ФОТОФАКТ: Последний звонок в Минске

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минской гимназии №75 прозвенел последний звонок. Два класса выпускников отправились во взрослую жизнь. Первоклассники, ученики старших классов и учителя подготовили для выпускников праздничный концерт.-0-

Фото Рамиля Насибулина

 
Теги: Минск
 
 
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29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минской гимназии №75 прозвенел последний звонок. Два класса выпускников отправились во взрослую жизнь. Первоклассники, ученики старших...
 
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