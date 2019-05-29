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Два участка дороги разрушены из-за непогоды в Воложинском районе
30.05.2019 09:15 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото МЧС
30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе во время грозы 29 мая были разрушены два участка дороги, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
По данным МЧС, из-за дождя произошли подмывы грунта и разрушения участков асфальтной дороги Р54 между деревнями Першаи и Скрундевщина, а также дороги в самой деревне Першаи Воложинского района. "Пострадавших нет. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Ведутся ремонтно-восстановительные работы", - информирует ведомство.
По оперативным данным МЧС, в результате вчерашней грозы была повреждена кровля здания церкви "Гефсимания" в Минске, повалено 11 деревьев (6 случаев зафиксировано в Минске и 5 - в Витебской области), в результате повреждены 7 легковых автомобилей. Кроме того, дождем были подтоплены 5 участков столичных дорог, произошла приостановка движения (до 56 минут) 19 троллейбусных маршрутов.-0-
Фото МЧС
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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе во время грозы 29 мая были разрушены два участка дороги, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. По...
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