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Интерактивную карту Минска с объектами отдыха и развлечений презентовали в БЕЛТА

30.05.2019 11:17 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерактивную анимированную карту "Открой Минск" презентовали сегодня в пресс-центре Белорусского телеграфного агентства, запуск веб-путеводителя приурочен к Международному дню защиты детей.

В основе разработки лежит печатная версия "Минск. Карта для детей". Интерактивный веб-путеводитель содержит сведения о более чем 200 объектах отдыха и развлечений столицы: театрах, парках, спортивных комплексах. Под каждым из них можно найти описание, фотографии, местоположение, а в некоторых случаях даже виртуальный тур и 3D-панораму. Вся информация систематизирована и представлена так, чтобы ребенок смог без труда найти нужный объект. Красочный анимированный интерфейс сделает изучение города и планирование путешествий увлекательным не только для детей, но и для взрослых.

Сервис доступен для пользователей на трех языках - белорусском, русском и английском. На данный момент первый этап работы над интернет-версией карты завершен. Второй этап подразумевает тесное взаимодействие с детьми, которые пожелают помочь проекту и предложат свои идеи и замечания.

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Теги: Минск
 
 
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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерактивную анимированную карту "Открой Минск" презентовали сегодня в пресс-центре Белорусского телеграфного агентства, запуск...
 
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