Проект по возобновляемым источникам энергии в Новогрудском районе вышел в финал конкурса ЕС

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30 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Проект международной технической помощи "Развитие возобновляемых источников энергии в Новогрудском районе - дорожная карта для экологически чистой территории" вышел в финал престижного конкурса. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил менеджер проекта Владимир Кузьмич.

Проект единственный от Беларуси вошел в число шести финалистов на получение награды ЕС в области устойчивой энергетики для стран "Восточного партнерства".

"Проекты-финалисты будут оцениваться профессиональным жюри, а также общественностью", - рассказал Владимир Кузьмич. Поддержать проект из Новогрудка можно на портале voting.eapenergyawards.eu . Голосование продлится по 9 июня, а уже 18 июня в Брюсселе будет объявлен победитель.

Проект международной технической помощи "Развитие возобновляемых источников энергии в Новогрудском районе - дорожная карта для экологически чистой территории" стоимостью около 600 тыс. евро финансировался за счет средств Евросоюза, а также Новогрудского райисполкома.

"Значимость проекта прежде всего в том, что благодаря его реализации были разработаны стратегия и дорожная карта возобновляемых источников энергии в регионе до 2030 года. Они направлены на наращивание потенциала и инициативы местных властей, предприятий и обычных граждан", - отметил Владимир Кузьмич. Он подчеркнул, что для потенциальных инвесторов предусматривалось семь технико-экономических обоснований для различных областей возобновляемых источников энергии. Часть из них уже работает.

По проекту в Новогрудском государственном аграрном колледже в июне 2018 года был открыт учебно-консультационный центр, а с сентября начато обучение по новой специальности "охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов".

Еще одним практическим итогом стала установка солнечных тепловых коллекторов, тепловых насосов и фотоэлектрических панелей для горячего водоснабжения районной больницы.-0-