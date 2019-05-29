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Республиканский "Последний звонок" в будущем хотят проводить в молодежных столицах Беларуси

30.05.2019 19:32 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Республиканский "Последний звонок" в будущем хотят проводить в молодежных столицах Беларуси

30 мая, Орша /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Республиканский праздник "Последний звонок" в будущем хотят проводить в молодежных столицах Беларуси, сделав это традицией. Об этом заявил журналистам перед открытием праздника для выпускников в Орше министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр рассказал, что в этом году из белорусских школ выйдут около 56 тыс. выпускников. Они сдадут выпускные экзамены, а затем их ждет ЦТ и вступительная кампания. "Выпускники, которые выходят в самостоятельную жизнь, - наше будущее. Хочется пожелать молодежи успехов, а если их путь будет усложняться какими-то проблемами, чтобы они были преодолимы. Главное, чтобы юноши и девушки шли к намеченной цели, свои знания, опыт, личностные качества отдавали на пользу народа и страны", - отметил Игорь Карпенко.

Он сообщил, что есть планы заложить новую традицию в проведении республиканского "Последнего звонка". "В прошлом году он прошел в Минске, праздник тогда удался, ребята подходили и благодарили за него. Сегодня "Последний звонок" проходит в Орше, молодежной столице, куда съехались учащиеся со всей страны. Есть идея в будущем его проводить в регионах, в молодежной столице Беларуси, чтобы в последующем это стало традицией", - сказал министр.

Игорь Карпенко также акцентировал внимание на роли педагога в образовании и воспитании школьников. "У нас много талантливых и интересных учителей. Роль их трудно переоценить, без педагога многие вещи нереализуемы в школе. Убежден, что никакой компьютер, робот не заменит прямого общения, ведь педагог интересен и как личность", - подчеркнул министр.

Основные торжества "Последнего звонка" проходят в Ледовой арене Орши. В празднике принимают участие около 1,7 тыс. выпускников 11-х классов со всей Беларуси. Больше всего, конечно же, учащихся из школ Оршанского района. Среди них - Александр Христенко из гимназии города Барань и Анна Кузьменко из Орши. Оба выпускника говорят, что будут скучать по друзьям и учителям, которые многое вложили в них. Но волнения перед экзаменами нет - готовились к ним ответственно.

"Хочу поступить в БГУ, отучиться и стать специалистом в сфере прикладной математики и информатики. Пока планирую после окончания вуза остаться в аспирантуре и совмещать учебу и работу в IТ-компании. Для себя поставил цель развиваться по жизни, найти такую работу, где можно будет постоянно расти, что-то узнавать новое, поэтому выбрал математику, IТ-сферу. В ней, чтобы оставаться востребованным, ты должен развиваться", - поделился планами выпускник.

Он подчеркнул, что намерен приносить пользу своей стране. "Хочу стать профессионалом и быть полезным Беларуси. Если стану педагогом, то буду помогать стране, обучая других. В случае выбора IT-сферы, то разработкой программного обеспечения, в том числе для нашей экономики", - резюмировал Александр Христенко.

Анна Кузьменко собирается стать медиком. После ЦТ будет смотреть по баллам, куда проходит - на лечебный или стоматологический факультеты БГМУ. "Надеюсь, что все получится, хочется в будущем своей работой помогать людям. После окончания университета мечтаю открыть свой медицинский центр. Также не собираюсь бросать творческую деятельность, буду развиваться в вокальном направлении", - говорит выпускница.

Орша сегодня превратилась в город молодежи. Учащиеся с разных сторон города шли к Ледовой арене, бодро напевая песни Тимы Белорусских, Макса Коржа, Басты и других своих любимцев. В толпе будущих абитуриентов - Полина Кракасевич из Минска. Девушка рада, что приехала на республиканский звонок, есть возможность посмотреть Оршу. "Праздник интересный, столько ровесников со всей страны собралось, - говорит Полина. - В будущем хочу стать стоматологом. В школе нравились и хорошо давались химия и биология. Повлияло на выбор профессии и то, что мой папа врач".

Во время республиканского "Последнего звонка" несколько выпускников получили награды в номинациях "Интеллект", "Талант", "Чемпион-2019" и "Лидер-2019". Это победители международных и республиканских олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований, турниров. Благодарностями министра образования отмечены и семь лучших классных руководителей - по одному от каждой области и Минска.

После награждения в Ледовой арене стартовала концертная программа. Молодежь будет развлекать Иван Вабищевич, группы NaviBand, "Без Билета". Хедлайнером станет Алексей Воробьев. Затем запланированы дискотека и праздничный фейерверк.

Программа предусматривает, что делегации области и Минска проведут в Орше два дня. На следующий день, 31 мая, для выпускников запланирована обзорная экскурсия по городу и торжественная церемония возложения цветов на Оршанском кургане.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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30 мая, Орша /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Республиканский праздник "Последний звонок" в будущем хотят проводить в молодежных столицах Беларуси, сделав это традицией....
 
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