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Велопикник соберет под Минском около 200 любителей активного отдыха

31.05.2019 08:24 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Велопикник соберет под Минском около 200 любителей активного отдыха
Фото из архива

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Велопикник для любителей активного отдыха пройдет 8-9 июня в парке активного отдыха HiPark в деревне Беларучи Логойского района, мероприятие приурочено к празднованию Всемирного дня велосипеда. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском велосипедном обществе.

Выезд участников мероприятия на велосипедах будет организован из двух точек Минска - из центра города и места, расположенного ближе к выезду из города (район Долгиновского тракта). Точные координаты и время организаторы сообщат позже. Велопрогулка до парка будет проходить в спокойном темпе (14-17 км/ч) и займет около 90 мин (HiPark находится в 20 км от МКАД).

Ожидается около 200 участников. Для них подготовили конкурсы и велоэкскурсии. В субботу 8 июня в программе быстрые свидания, концерт и дискотека, общий костер. Завершит вечер ночной показ фильмов. В воскресенье участники смогут присоединиться к утренней йоге, аэробике или зарядке и открыть для себя "ленивые" велосипедные развлечения.

На месте отдыха можно будет самостоятельно отдохнуть компанией. Организаторы предоставят дрова для мангалов, питьевую воду, велосипедные развлечения, место кемпинга. За дополнительную плату можно будет воспользоваться развлечениями парка: веревочным городком, троллеем, тиром, квадроциклами, батутом, беседками и мангалами.

Участие в мероприятии бесплатное, однако необходимо зарегистрироваться на сайте организатора.

Велопикник организован Минским велосипедным обществом и Центром экологических решений в партнерстве с парком активного отдыха HiPark при финансовой поддержке Европейского союза в рамках проекта "Городское велодвижение в Беларуси".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Велопикник для любителей активного отдыха пройдет 8-9 июня в парке активного отдыха HiPark в деревне Беларучи Логойского района, мероприятие...
 
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