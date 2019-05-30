II Европейские игры придадут новый импульс развитию спортивного движения в Беларуси - Тетерин

Источник материала: БелТА

Сергей Тетерин и Ксения Санкович

31 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. II Европейские игры придадут новый импульс развитию спортивного движения в Беларуси. Такое мнение высказал журналистам председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин, которому сегодня выпала честь начать эстафету "Пламя мира" в агрогородке Александрия Шкловского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Шесть факелоносцев пронесли "Пламя мира" по знаковым местам агрогородка Александрия. Стартовав от местного Дома культуры, они посетили спортивный комплекс, школу, где учился Президент Беларуси, ОАО "Бумажная фабрика "Спартак".

"Это здорово, что II Европейские игры проходят у нас в Беларуси. На мой взгляд, для спорта это только шаг вперед, как и движение вперед для всей страны, - считает Сергей Тетерин. - Это европейское движение сродни олимпийскому. Я думаю, для каждого гражданина и спортсмена, которому выпала честь с ним соприкоснуться, а тем более нести "Пламя мира", это станет одним из самых незабываемых моментов в жизни. Это не меньше, чем победа на престижном турнире".

Факелоносцы посетили и местную достопримечательность - Трофимову криницу, где в тени деревьев смогли передохнуть, полюбоваться открывающимися пейзажами и утолить жажду, испив воды из животворного родника.

"Участвовать в эстафете для меня - большая ответственность,- поделилась звездный посол II Европейских игр, обладательница титулов "Мисс Беларусь - 2018" и "Мисс мира Европа - 2018" Мария Василевич. - Вместе с тем очень приятно быть частью этого масштабного события, поскольку оно, я в этом уверена, станет грандиозным праздником для нашей страны".

Звездный посол вспомнила прошедшие в Беларуси чемпионат Европы по фигурному катанию и чемпионат мира по хоккею. "У меня до сих пор яркие воспоминания об этих событиях в столице. Я уверена, что Европейские игры принесут еще больше положительных эмоций, откроют с новой стороны для мира нашу красивую страну", - сказала Мария Василевич. Она призналась, что очень любит легкую атлетику и будет с удовольствием следить за ходом соревнований по этому виду спорта, а также намерена посетить все главные старты на стадионе "Динамо".

Следующим городом на пути эстафеты станут Горки, где пламя посетит молодежный культурно-развлекательный центр "Амфитеатр", ботанический сад Белорусской сельхозакадемии и центральную площадь, на которой пройдет тематический флешмоб. Факел побывает на Голубой кринице в Славгородском районе, памятнике природы республиканского значения, а также мемориале воинской славы "Лудчицкая высота" в Быхове и Чигиринском водохранилище. Финальным пунктом в маршруте эстафеты по Могилевской области станет Бобруйск и Бобруйский район. Здесь символ II Европейских игр пробудет два дня. 3 июня после торжественной части на площади Ленина его пронесут по улицам города до "Бобруйск-Арены", а 4 июня факелоносцы посетят ОАО "Красный пищевик", "Белшину" и СПК "Гигант" в агрогородке Большие Бортники.

Эстафета уже прошла Брестскую, Гродненскую и Витебскую области, после Могилевской огонь II Европейских игр примет Гомельский регион.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-