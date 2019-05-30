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Торговые организации Минска проведут в июне дни скидок

31.05.2019 19:07 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции "Дни скидок" пройдут в июне в торговых организациях Минска, сообщили БЕЛТА в ГУ "Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома".

Так, ОАО "ЦУМ Минск" 1 июня проведет акцию "Ко Дню защиты детей" и снизит цены наполовину в секции "Детский мир". 6, 8, 13, 15 июня можно будет получить скидку до 22% на непродовольственные товары и 5% на продовольственные, а 20, 22 июня - 25% на непродовольственные и 5% - на продовольственные. Каждый понедельник месяца держатели дисконтных карт могут воспользоваться акцией "В ЦУМ без очередей" и приобрести товары со скидкой 20%.

ОАО "ГУМ" объявляет о снижении цен на 30% 1 июня по акции "Стартуем в лето". Каждый вторник и четверг универмаг будет реализовывать непродовольственные товары со скидкой в 23%. Держателей дисконтных карт приглашают за покупками 8, 15, 22, 29 июня: непродовольственные товары станут для них дешевле в эти дни на 25%.

ТКУП "Универмаг Беларусь" сделает днями скидок все вторники месяца: снижение цены на 25% будет действовать на непродовольственные товары, 5% - на продовольственные. 8-9 июня пройдет акция "С Днем рождения, Универмаг!": посетителей ждут скидки в размере 28% на непродовольственные товары и 10% на продовольственные. Для держателей дисконтных карт выгоднее на 27% можно будет приобрести непродовольственные товары и на 5% продовольственные - 1, 2, 5-7, 12-16, 19-23, 26-28 июня.

ООО "Торговый дом "На Немиге" 1 июня подготовит скидки 30% на непродовольственные товары и 5% на продовольственные. Также каждый вторник, среду, субботу снижает цены на непродовольственные товары на 25% и 5% на продовольственные, а для держателей дисконтных карт каждый четверг и пятницу июня на 27% - на непродовольственные, 5% - на продовольственные товары.

УП "Кiрмаш" снизит на 28% по акции "Ко Дню защиты детей" на непродовольственные товары 1 июня, а также на 25% - по средам, пятницам и субботам. Для держателей дисконтных карт программой лояльности предусмотрены скидки 26% на непродовольственные товары.

Торговый центр "Радзивиловский" с 5 по 18 июня запланировал скидки до 50% на 350 наименований товаров, а также 29, 30 июня 20% - на непродовольственные товары, 10% - на продовольственные.

Магазины торгового центра "Столица" 22, 23 июня предложат скидки до 50%.

На товары в ОАО "Алеся" (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35) каждый вторник и пятницу июня будет минус 20% от цены, а также весь месяц - 20% при единовременной покупке свыше Br120.

Скидки 15% каждую среду и 25% на отдельные группы товаров в течение месяца объявляет ООО "Старт-Х" (ул. Долгобродская, 26). ТООО "Северянка" (ул.Ангарская, 38) предложит каждый вторник, четверг и субботу скидку 15% на отдельные группы товаров. На скидки в таком же размере можно будет рассчитывать в ТЗАО "Пальмира" (ул. Шугаева, 3/1) весь июнь на отдельные группы товаров, а также в ТЗАО "Богатырь" по средам и четвергам.

В ЗАО "Сандрик" (просп. газеты "Правда", 40) скидочными днями будут все вторники июня (на 15% на 15 групп товаров) и весь месяц магазин будет предлагать от 15% до 30% на отдельные группы товаров; в ЗАО "1000 мелочей" (ул.Калинина,1) 6, 13 июня минус 17% от цены, а также 20, 27 июня скидка 20% на весь ассортимент, с 20 по 30 июня - до 25% на отдельные группы товаров.

Скидки от 20% до 50% на отдельные группы товаров получат весь июнь покупатели ОДО "Вероника" (ул. Притыцкого, 38), ЗАО "Гаспадар и Гаспадыня" (просп. Независимости, 131/1) - каждую среду и с 20 по 29 июня - 20%, ЗАО "Лянок" (просп. Независимости, 46) - каждую среду, четверг и субботу июня также 20%.

ЗАО "Сантехоборудование" (ул. Щербакова, 30) приглашает по четвергам в июне приобрести любой товар (кроме акционных и уцененных вещей) со скидкой 20% и 30% - 18 июня.

Фирменный обувной магазин "Луч" по улице Кирова, 4 на протяжении всего июня снизит цены на отдельные группы товаров в размере от 20% до 40%.

Подробная информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции "Дни скидок" пройдут в июне в торговых организациях Минска, сообщили БЕЛТА в ГУ "Главное управление потребительского рынка...
 
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