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ФОТОФАКТ: В Минске открыли скульптуру пожарного

01.06.2019 12:02 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

ФОТОФАКТ: В Минске открыли скульптуру пожарного

Возле музея МЧС на улице Городской Вал в Минске прошло торжественное открытие городской скульптуры, которая изображает пожарного прошлых лет.

Фото Максима Гучека

ФОТОФАКТ: В Минске открыли скульптуру пожарного

 
Теги: Минск
 
 
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Возле музея МЧС на улице Городской Вал в Минске прошло торжественное открытие городской скульптуры, которая изображает пожарного прошлых лет. Фото Максима...
 
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