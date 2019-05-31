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ФОТОФАКТ: В Минске открыли скульптуру пожарного
01.06.2019 12:02 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
Возле музея МЧС на улице Городской Вал в Минске прошло торжественное открытие городской скульптуры, которая изображает пожарного прошлых лет.
Фото Максима Гучека
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Возле музея МЧС на улице Городской Вал в Минске прошло торжественное открытие городской скульптуры, которая изображает пожарного прошлых лет. Фото Максима...
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