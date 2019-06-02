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Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 4-6 июня

03.06.2019 09:44 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 4-6 июня
Фото из архива

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработных минчан приглашают на мини-ярмарки вакансий 4-6 июня с 10.00 до 12.00, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первую мини-ярмарку проведут 4 июня в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14). В мероприятии примут участие представители ООО "Флайзис", филиал №3 "Минский комбинат силикатных изделий" ОАО "Белорусский цементный завод" , ООО "Профрезервгрупп".

Желающих трудоустроиться приглашают 5 июня в отдел обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69). С предложениями соискателей ознакомят ОАО "Автоспецтранс", ООО "Флайзис", ОАО "ММЗ имени С.И. Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО".

Третье мероприятие пройдет 6 июня в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) с участием ООО "Флайзис", ООО "Данипол".

Во время ярмарок вакансий соискатели смогут пообщаться с потенциальными нанимателями, больше узнать о предприятиях, вакансиях, условиях труда и оплате.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработных минчан приглашают на мини-ярмарки вакансий 4-6 июня с 10.00 до 12.00, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной...
 
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