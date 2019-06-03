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ГАИ ограничила скорость до 50 км/ч в районе выставки "Белагро-2019" в Минском районе

04.06.2019 11:31 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

ГАИ ограничила скорость до 50 км/ч в районе выставки "Белагро-2019" в Минском районе
Фото из архива

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для обеспечения безопасности движения на 10-14-м км автодороги Р1 Минск-Дзержинск до 10 июня скорость движения транспортных средств снижена до 50 км/ч. Ограничение связано с проведением международной специализированной выставки "Белагро-2019" в торгово-логистическом центре "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица Минского района, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Контроль за соблюдением водителями скоростных режимов обеспечивает дорожно-патрульная служба ГАИ. Кроме того, работают мобильные датчики контроля скорости. "В связи с ограниченным количеством парковочных мест в районе проведения выставки Госавтоинспекция рекомендует посетителям воспользоваться общественным транспортом", - добавили в УГАИ.

В ГАИ призывают водителей быть внимательными и обращают внимание, что после окончания выставки 9-10 июня из Щомыслиц будет возвращаться крупногабаритная техника.

29-я международная специализированная выставка "Белагро-2019" пройдет 4-9 июня.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для обеспечения безопасности движения на 10-14-м км автодороги Р1 Минск-Дзержинск до 10 июня скорость движения транспортных средств снижена...
 
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