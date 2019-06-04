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Запрет на посещение лесов введен в 9 районах Беларуси

05.06.2019 16:35 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Запрет на посещение лесов введен в 9 районах Беларуси
Фото из архива

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов введен в 9 районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Ограничения действуют в Минском районе и в 8 районах Гомельской области (Кормянском, Чечерском, Ветковском, Добрушском, Гомельском, Речицком, Лоевском и Брагинском).

Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимаются местными органами власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта, по которой можно отслеживать введение и снятие ограничений в своем регионе. Карта оперативно обновляется.

Для ликвидации лесных пожаров у Минлесхоза имеются 257 пожарно-химических станций, а также 660 пунктов противопожарного инвентаря, которые укомплектованы необходимым количеством средств пожаротушения. Используются 545 пожарных автомобилей, более 360 бочек для подвоза воды, 355 лесопожарных модулей для оперативного тушения, 1803 мотопомпы и 12,6 тыс. ранцевых опрыскивателей, более 1 тыс. почвообрабатывающих орудий для прокладки минерализованных полос.

Для раннего обнаружения лесных пожаров создана сеть из более чем 620 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из них свыше 530 оборудованы средствами видеонаблюдения.

В Беларуси на этой неделе установилась жаркая погода с температурным фоном выше климатической нормы, что обусловило повышение уровня пожарной опасности.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов введен в 9 районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает...
 
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