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Уникальное собрание олимпийских наград приезжает в Минск

05.06.2019 21:02 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Уникальное собрание олимпийских наград приезжает в Минск

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специально к старту II Европейских игр в Минск впервые привозят крупнейшую частную коллекцию олимпийских наград и медалей Владимира Потанина, которую представят 21 июня в Минской городской ратуше, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

"Проведение Европейских игр - большое достижение для нашей страны. В этом году жизнь столицы как никогда насыщена культурными событиями. И мы, безусловно, рады тому, что город привлекает проекты международного масштаба, такие как Олимпийская коллекция, - отметила главный специалист отдела учреждений культуры и культурно-просветительской работы Мингорисполкома Марина Ясюк. - Открытие в Минске олимпийской выставки - это еще одно подтверждение неразрывной связи культуры и спорта. Ретроспектива олимпийского движения, несомненно, имеет большую историческую и художественную ценность, а возможность прикоснуться к спортивным победам прошлых лет вдохновляет всех нас на покорение новых вершин".

На сегодняшний день коллекция включает около 400 экспонатов. Среди них - золотые, серебряные, бронзовые и памятные медали, факелы, дипломы призеров и участников Игр, почетные знаки, кубки, статуэтки и горны Игр разных лет. Аукционная стоимость наградных медалей - от $2 тыс. до $250 тыс. Самые дорогие из них - именные. Факелы стоят от $1,5 тыс. до $170 тыс. - цена зависит от раритетности. "Например, к Играм в Альбервиле 1992 года было выпущено всего 100 факелов. Их дизайн разработал Филипп Старк, который считается культовой фигурой в мировом дизайне, - рассказали организаторы. - Есть в коллекции и четыре кубка чемпиона, самый дорогой из которых был выпущен к Играм в Париже 1924 года".

Коллекция известного российского предпринимателя Владимира Потанина приобщает к истории и наследию спортивного движения и олимпизма. В 2019 году коллекцию решили сделать доступной для широкой публики. Минск станет отправной точкой выставочного проекта, далее коллекция отправится в международное турне и будет представлена на XXXII летних Олимпийских играх в Токио (Япония, 2020), XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай, 2022), XXXIII летних Олимпийских играх в Париже (Франция, 2024) и других крупных спортивных мероприятиях.

В Минск приедет наиболее интересная с исторической точки зрения часть коллекции. На выставке будут представлены награды Олимпийских игр первой половины ХХ века, включая первую Олимпиаду современности 1896 года в Афинах и ХV Олимпийские игры в Хельсинки 1952 года, в которых впервые приняла участие сборная СССР. "Кроме того, выставка включает олимпийские объекты трех значимых для нашей страны олимпиад последних десятилетий. Это XXII Олимпийские игры 1980 года, на которых в белорусской столице на стадионе "Динамо" был зажжен олимпийский огонь, - сказали организаторы. - Игры 1994 года в Лиллехаммере, в которых бывшие советские республики впервые участвовали в качестве отдельных команд. И зимняя Олимпиада 2014 года в Сочи, к пятилетию которой приурочено открытие олимпийского выставочного проекта".

Реализацией серии выставочных проектов занимается команда Российского международного олимпийского университета (РМОУ) во главе с ректором университета академиком Львом Белоусовым. "Мы рассматриваем коллекцию олимпийских артефактов Владимира Потанина как своего рода передвижную выставку истории олимпийского движения, примеров торжества духа спортивного благородства, духа честного соперничества и дружбы, синтеза образования, культуры, науки и спорта. Символично, что первая публичная выставка состоится в прекрасной Беларуси, с которой мы - РМОУ - поддерживаем партнерские отношения. Для нас это большая честь. Среди наших выпускников немало белорусских специалистов", - отметил ректор.

Олимпийская коллекция - это некоммерческий проект, его главная цель - дать людям вдохновляющий заряд перед знаковым спортивным событием, поэтому вход для всех желающих будет бесплатным. Посетители выставки смогут не только увидеть олимпийские реликвии, но и погрузиться в их историю. В этом им придут на помощь современные мультимедийные технологии. Каждый экспонат коллекции будет сопровождаться дополнительными текстовыми и видеоматериалами, которые позволят гостям приобщиться к истории олимпиад.

Выставка олимпийских наград будет работать по 14 июля.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специально к старту II Европейских игр в Минск впервые привозят крупнейшую частную коллекцию олимпийских наград и медалей Владимира...
 
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