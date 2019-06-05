ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Пламя мира" II Европейских игр подняли на борт суперкомбайна в Гомеле

06.06.2019 14:06 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

6 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставкой последних разработок крупногабаритной сельхозтехники - комбайнов - встречали сегодня "Пламя мира" гомельские машиностроители, передает корреспондент БЕЛТА.

Приветствуя главный символ II Европейских игр, заместитель генерального директора по идеологической работе, кадрам и социальным вопросам "Гомсельмаша" Александр Конопацкий выразил уверенность, что медальный урожай белорусской сборной на спортивных аренах будет достаточно весомым. "А мы со своей стороны будем делать все возможное, чтобы вовремя и качественно был собран урожай на полях республики", - сказал он.

Почетный факелоносец, художественный руководитель заслуженного любительского коллектива Беларуси цирка имени Валерия Абеля, обладатель медали имени Франциска Скорины Татьяна Абель с "Пламенем мира" поднялась на борт корабля полей - "Палесся GS 2124", который в народе назвали суперкомбайном. Осветил факел и огромное пространство сборочного цеха предприятия.

Тепло приняли эстафету огня II Европейских игр и сотрудники ПО "Белоруснефть". В 2018 году производственное объединение установило исторический рекорд добычи черного золота. В Беларуси добыто 1 млн 670 тыс. т нефти - максимальный показатель за последние семь лет. Немало на счету нефтяников и спортивных побед.

У административного здания в Гомеле символический огонь принял водитель, автослесарь Речицкого управления технологического транспорта "Белоруснефти", многократный победитель различных соревнований по велоспорту Петр Железинский. "Уверен, что II Европейские игры, которые скоро стартуют в Минске, в очередной раз докажут, что Беларусь не только спортивная, но и гостеприимная страна ", - отметил он, передавая эстафету коллеге Павлу Кевличу - ведущему маркетологу службы маркетинга Центрального аппарат , единственному представителю Гомельской области, преодолевшему дистанцию Ironman по триалтону в Познани в 2017 году.

Побывает сегодня "Пламя мира" и на буровых установках в Речицком месторождении нефти. На пути эстафеты также Гомельский домостроительный комбинат, который ежегодно возводит тысячи квадратных метров жилья.

Маршрут "Пламени мира" призван максимально раскрыть производственный, экономический, культурный и социальный потенциал Гомельской области. Много интересных событий готовят в регионе по маршруту эстафеты огня II Европейских игр. Главный символ состязания пронесут по знаковым местам и достопримечательностям. Караван пройдет через столицу белорусских металлургов - Жлобин, сокровищницу флоры и фауны - национальный парк "Припятский", кладезь древности - Туров, белорусскую Швейцарию - Мозырь. Затем главный символ состязания отправится в Минскую область.

Огонь II Европейских игр был зажжен 3 мая в Риме. Затем белорусские альпинисты подняли факел на высшую точку Европы гору Монблан. В Европе "Пламя мира" посетило Словению, Австрию, Венгрию, Чехию, Словакию и Польшу. Маршрут эстафеты по регионам Беларуси завершится 21 июня на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" - во время церемонии открытия II Европейских игр будет зажжен огонь масштабного мультиспортивного форума.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-

Фото Сергея Холодилина

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставкой последних разработок крупногабаритной сельхозтехники - комбайнов - встречали сегодня "Пламя мира" гомельские...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Работа линии на "Гомельобоях" приостановлена из-за превышения нормативов по выбросам - Худык
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика