ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Афиша выходного дня: День многонациональной России, музыкальный забег и фестиваль "Маладзечна-2019"

06.06.2019 15:59 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Афиша выходного дня: День многонациональной России, музыкальный забег и фестиваль "Маладзечна-2019"
День многонациональной России в Минске. Фото из архива

Июнь продолжает радовать нас обилием фестивалей, концертов, кулинарных и спортивных проектов. В предстоящий уик-энд вы сможете побывать на Дне России в Верхнем городе, попробовать новые блюда на городском пикнике Vulitsa Ezha, поучаствовать в музыкальном забеге, увидеть звездное небо Мексики, посетить интересные городские выставки и посмотреть фантастический фильм "Люди Икс: Темный Феникс".

Застоличная афиша предлагает принять участие в легкоатлетическом забеге "Ратомка-трейл", провести время на фестивале белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2019", а также на фестивале народной музыки "Звіняць цымбалы і гармонік" в Поставах.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылайте на адрес afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

Утром соберемся на пикник

Большой городской пикник Vulitsa Ezha организуют 8-9 июня в Ботаническом саду. Мероприятие пройдет в Минске уже в пятый раз. Все желающие смогут попробовать новые вкусные блюда, насладиться хорошей музыкой и отлично провести время с семьей и близкими.

В программе - более 100 уникальных блюд на фуд-корте, живая музыка, ярмарка дизайнеров, кулинарные баттлы, образовательные лекции, уличный кинотеатр, детская зона и множество различных интерактивных зон. В рамках мероприятия также пройдут дегустации.

Вход платный.

Место: ул. Сурганова, 2в.

Время: с 12.00 до 22.00.

День многонациональной России состоится в Минске на территории Верхнего города.

На празднике впервые пройдут показательные соревнования и мастер-классы федерации скейтбординга и уличной гимнастики - воркаута, армрестлинга.

Также в программе дегустации национальных блюд и ярмарка ремесленников.

Гостей удивят морской музей на колесах и экспозиция национальных костюмов диаспор. Кроме того, будет работать студия исторического танца и летний кинотеатр.

На главной сцене выступят танцевальные коллективы и хоровые ансамбли из российских регионов. Запоминающимся для минчан и гостей города станет выступление хора Михаила Турецкого, публику ждет уникальная музыка Игоря Бутмана и всем знакомые песни Ларисы Долиной.

Вход свободный.

Место: пл. Свободы.

Время: начало в 14.00.

Минский планетарий приглашает на премьеру сферического фильма "Мексика: сквозь пространство и время". Картина рассказывает о важной роли астрономических наблюдений в развитии доиспанских культур, а также затрагивает темы науки и мифологии.

Купол планетария станет сценой, на которой возродятся древние боги, удивительные храмы и другие интересные стороны жизни ранее населявших центральную Америку народов. Яркие краски, формы и звуки перенесут зрителей в одну из самых интересных культур, которая и по сей день живет в сердце мексиканского народа.

Фильм создан студией Frutos Digitales при поддержке Европейской южной обсерватории и Национального совета по науке и технологиям Мексики.

После окончания кинопоказа зрителей ожидает экскурсия по завораживающему звездному небу.

Вход платный.

Место: ул. Фрунзе, 2.

Время: начало в 19.00.

Утром поучаствуем в музыкальном забеге

Забег Irun Music Jbl состоится в воскресенье в минском парке Победы. Его особенность в том, что на протяжении всей дистанции бегунов будет сопровождать не только поддержка болельщиков, но и живая динамичная музыка.

Организаторы подготовили для участников три дистанции: 2,5 км, 10 км, а также детскую - 500 м.

Победители получат ценные призы от спонсоров. Кроме того, каждый участник будет награжден памятной медалью.

Вход платный.

Место: парк Победы.

Время: старт в 9.00.

Международная выставка "Спорт - это высокое искусство" , входящая в культурную программу II Европейских игр, проходит в Национальном центре современных искусств. В экспозиции представлено около 250 произведений, среди которых работы фотографов и художников из 12 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Испании, Литвы, Польши, России, Словакии.

Гости и жители столицы смогут увидеть архивные фото и современные фотографические проекты, плакаты, скульптурные объекты, документацию перформативных практик, исследующих тему спорта в широком культурологическом, историческом и социальном контексте. Также будут представлены архивные фотографии и киноматериалы из собрания Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов, которые проиллюстрируют культуру спортивного тела в советский период (1940-1970-е годы).

Выставка является частью масштабного проекта "Европейские игры - европейское искусство".

Вход платный.

Место: ул. Некрасова, 3.

Время: с 12.00 до 20.00.

Выставка "Петр Шумов. Возвращение домой" открыта для посетителей в Музее истории театральной и музыкальной культуры. В экспозиции представлены копии 33 фотографий, выполненных Петром Шумовым, из парижского фонда Parisienne de Photographie - Roger-Viollet.

Петр Шумов - уроженец Гродно, один из самых знаменитых фотографов Европы первой трети ХХ века, личный фотограф Огюста Родена. В 1920-е годы Шумов фотографировал выдающихся художников, композиторов, писателей, политиков.

Портреты Марка Шагала, Льва Бакста, Владимира Маяковского, Марины Цветаевой, Альберта Эйнштейна, Клода Моне и других смогут увидеть минчане и гости столицы. Эти фотографии дают полное представление о таланте портретиста Петра Шумова и его вкладе в мировую культуру.

Кроме того, посетителей экспозиции познакомят с материалами о культурной деятельности белорусских музыкальных и театральных коллективов в Париже, переданных в дар музею экс-послом Беларуси во Франции Павлом Латушко.

Выставка "Петр Шумов. Возвращение домой" будет работать по 30 июня.

Вход платный.

Место: пер. Музыкальный, 5.

Время: с 10.00 до 18.00.

Лето - время ароматных цветов, прогулок по парку, поездок на природу, а еще замечательная пора, чтобы посетить "Летний сезон в Музее кота" и пообщаться с дружелюбными котами и кошками.

В музее все желающие смогут познакомиться с произведениями искусства на кошачью тематику (живопись, графика, скульптура, фотография, компьютерная графика, декоративно-прикладные произведения), поиграть в настольные игры, а также поучаствовать в других развлечениях.

Каждому посетителю предложат бесплатные напитки и сладости из "Котокафе".

Вход платный.

Место: ул. Интернациональная, 23.

Время: с 11.00 до 20.00.

Американский фантастический боевик режиссера Саймона Кинберга "Люди Икс: Темный Феникс", снятый на основе одноименных комиксов Marvel, станет двенадцатым фильмом киносерии "Люди Икс".

Джин Грей обретает невероятные суперспособности, которые меняют ее и превращают в Темного Феникса. Теперь Людям Икс придется решить, что важнее для них - жизнь члена команды или всех людей, живущих в мире.

В ролях: Джеймс Макэвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс, Николас Холт, Тай Шеридан, Софи Тернер, Александра Шипп, Коди Смит-МакФи, Эван Питерс, Джессика Честейн.

Вход платный.

Место: кинотеатры Минска.

Фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно

Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2019" (Минская область), посвященный Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, пройдет на главных концертных площадках города 8 июня.

В 11.00 солисты Национального академического концертного оркестра под управлением народного артиста Беларуси Михаила Финберга представят концерт академической музыки в Молодечненской школе искусств. Продолжит насыщенную фестивальную программу гала-концерт "Маладзічок" запальвае зоркі", который состоится в 12.00 на сцене Дворца культуры.

Минский областной краеведческий музей организует выставку художественных изделий из стекла "Гармонія шкла" Татьяны и Петра Артемовых. Кроме того, в малом зале Дворца культуры будет работать проект "Асоба эпохі", героиней которого станет заслуженная артистка Беларуси Надежда Микулич. А в концертном зале ДК в 18.00 Белорусский государственный академический музыкальный театр представит спектакль "Янка Купала: жыццё ў свеце маланак", в котором рассказывается об истории любви классика белорусской литературы и Павлины Мяделки.

Ярким завершением музыкального форума в Летнем амфитеатре в 21.30 станет юбилейная концертная программа "Зорны карагод" Государственного академического ансамбля танца Беларуси с участием артистов белорусской эстрады. Вход на мероприятия платный.

Легкоатлетический забег "Ратомка-трейл" пройдет в Республиканском центре конного спорта в агрогородке Ратомка (Минская область) 9 июня. Ожидается участие около тысячи любителей активного отдыха.

Присоединиться к гонке можно всей семьей. Маленьким участникам (7-9 лет и 10-12 лет) предлагают преодолеть дистанцию 1,5 км. Для взрослых подготовили трассы в 4 км и 8 км. На финише каждый участник забега получит памятную медаль. Три первых абсолютных победителя в гонке на 4 км и 8 км среди мужчин и женщин будут награждены денежными призами. Памятные призы вручат трем абсолютным победителям на дистанции 1,5 км среди мальчиков и девочек.

Соревнования пройдут на территории Республиканского центра конного спорта (ул. Корицкого, 136). Начало в 11.40. Вход свободный, участникам необходимо зарегистрироваться.

Международный фестиваль народной музыки "Звіняць цымбалы і гармонік" пройдет с 7 по 9 июня в Поставах (Витебская область). На форуме, отмечающем свое 30-летие, соберутся творческие коллективы и индивидуальные исполнители из семи стран: Беларуси, России, Литвы, Латвии, Эстонии, Украины и Грузии.

В субботу (8 июня) в Доме культуры состоится конкурс коллективов и индивидуальных исполнителей на народных инструментах "Кто кого?", откроется выставка в краеведческом музее "Славутасці Пастаўшчыны", а во Дворце Тизенгаузов пройдет театрализованное представление "Музыка беларускіх палацаў і сядзіб".

В этот же день на площади Ленина будет работать ярмарка народных ремесел, а также состоится смотр-конкурс сельских подворий "Пастаўшчына гасцінная". Яркими моментами этого дня также станут торжественное открытие фестиваля "З юбілеем, родны горад!", "Пастаўскі баль", огненное шоу и фейерверк.

Завершат программу 9 июня театрализованное шествие и гала-концерт участников фестиваля.

Вход свободный. Начало мероприятий в 11.00.-0-

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Июнь продолжает радовать нас обилием фестивалей, концертов, кулинарных и спортивных проектов. В предстоящий уик-энд вы сможете побывать на Дне России в Верхнем...
 
Новости дня
Новости регионов
 
"Пламя мира" II Европейских игр подняли на борт суперкомбайна в Гомеле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика