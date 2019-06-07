|
В Минске 8 июня ограничена продажа алкоголя
08.06.2019 09:53 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 8 июня ограничена продажа алкоголя. Как сообщала БЕЛТА, это предусмотрено решением Минского городского исполнительного комитета №1247 от 25 апреля 2019 года.
В связи с проведением
Также в торговых объектах Минска не продают пиво и слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта не более 7%.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 8 июня ограничена продажа алкоголя. Как сообщала БЕЛТА, это предусмотрено решением Минского городского исполнительного...
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)