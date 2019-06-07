Источник материала: БелТА

Фото из архива

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 8 июня ограничена продажа алкоголя. Как сообщала БЕЛТА, это предусмотрено решением Минского городского исполнительного комитета №1247 от 25 апреля 2019 года.

В связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования с 08.00 8 июня до 08.00 9 июня на территории столицы ограничена продажа алкогольных напитков (водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов). Исключение составляет розничная торговля на объектах общественного питания в розлив.

Также в торговых объектах Минска не продают пиво и слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта не более 7%.-0-