ФОТОФАКТ: В Брестской крепости вонскую присягу приняли около 100 пограничников

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Во время принятия воинской присяги пограничниками в Брестской крепости

8 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской крепости 8 июня около 100 пограничников, призванные на срочную службу из Минского, Гомельского и Брестского регионов, приняли вонскую присягу. В дальнейшем солдаты продолжат обучение по специальности "инспектор пограничной службы", а заетем будут проходить службу по подразделениям Брестской пограничной группы.-0-

Фото Вадима Якубёнка