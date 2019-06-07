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ФОТОФАКТ: В Брестской крепости вонскую присягу приняли около 100 пограничников

08.06.2019 14:28 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

ФОТОФАКТ: В Брестской крепости вонскую присягу приняли около 100 пограничников
Во время принятия воинской присяги пограничниками в Брестской крепости

8 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской крепости 8 июня около 100 пограничников, призванные на срочную службу из Минского, Гомельского и Брестского регионов, приняли вонскую присягу. В дальнейшем солдаты продолжат обучение по специальности "инспектор пограничной службы", а заетем будут проходить службу по подразделениям Брестской пограничной группы.-0-

Фото Вадима Якубёнка

 
Теги: Брест
 
 
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8 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской крепости 8 июня около 100 пограничников, призванные на срочную службу из Минского, Гомельского и Брестского регионов, приняли...
 
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