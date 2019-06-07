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ФОТОФАКТ: Медалисты гродненских школ прошли по красной ковровой дорожке
08.06.2019 15:03 — | БелТА
Источник материала: БелТА
8 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 200 гродненских выпускников, получивших по результатам экзаменов право на медали, прошли по красной дорожке. Мероприятие состоялось 8 июня в Гродненском областном драмтеатре. Во время торжественной церемонии руководители города вручили школьникам аттестаты и медали.
В этом году в Гродненской области 6 тысяч выпускников, из них около 10% выпускников в этом году претендуют на медали.-0-
Фото Леонида Щеглова
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8 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 200 гродненских выпускников, получивших по результатам экзаменов право на медали, прошли по красной дорожке. Мероприятие...
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