ФОТОФАКТ: Медалисты гродненских школ прошли по красной ковровой дорожке

Источник материала: БелТА

8 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 200 гродненских выпускников, получивших по результатам экзаменов право на медали, прошли по красной дорожке. Мероприятие состоялось 8 июня в Гродненском областном драмтеатре. Во время торжественной церемонии руководители города вручили школьникам аттестаты и медали.

В этом году в Гродненской области 6 тысяч выпускников, из них около 10% выпускников в этом году претендуют на медали.-0-

Фото Леонида Щеглова