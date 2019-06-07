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ФОТОФАКТ: Более 50 ретроавтомобилей вышли на старт "Oлдътаймеръ-ралли" в Минске
08.06.2019 17:17 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 ретроавтомобилей выйшли на старт "Oлдътаймеръ-ралли" в Минске 8 июня. Организаторами "Oлдътаймеръ-ралли" выступили управление спорта и туризма Минского горисполкома и общественное объединение коллекционеров и реставраторов ретроавтомобилей "МашЫна Времени".-0-
Фото Оксаны Манчук
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8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 ретроавтомобилей выйшли на старт "Oлдътаймеръ-ралли" в Минске 8 июня. Организаторами "Oлдътаймеръ-ралли" выступили управление...
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