Дарья Домрачева наградила лучших учащихся минского колледжа

Источник материала: БелТА

Дарья Домрачева фотографируется с учащимися колледжа

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехкратная олимпийская чемпионка биатлонистка Дарья Домрачева сегодня на торжественной линейке в Минском государственном механико-технологическом профессионально-техническом колледже вручила учащимся грамоты за достижения в физической культуре и спорте, передает корреспондент БЕЛТА.

"Замечательно, что молодежь совмещает учебу и занятия спортом. Ребята хорошо потрудились на протяжении года, хочу пожелать им хорошо отдохнуть после сдачи экзаменов, с новыми силами и высокой мотивацией вновь сесть за парты осенью", - сказала Дарья Домрачева.

После линейки прославленная биатлонистка провела автограф-сессию. Ребята охотно фотографировались со спортсменкой, которая также является послом II Европейских игр. Они рассказали, что планируют посетить соревнования предстоящего форума.

Дарья Домрачева приехала к ребятам по приглашению компании "Белгоcстрах", с которой многократная олимпийская чемпионка активно сотрудничает в продвижении социальных акций. Она вручила сертификат на Br2 тыс. на проведение мероприятий, направленных на предотвращение несчастных случаев в учреждениях образования.-0-

Фото Оксаны Манчук