|
ФОТОФАКТ: В небе над Гродно наблюдалось редкое атмосферное явление - серебристые облака
11.06.2019 09:45 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
11 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В небе над Гродно в ночь с 10 на 11 июня наблюдалось редкое атмосферное явление - серебристые облака.
Возникают такие облака в мезосфере на высоте 80-85 км над землей. Обычно их можно увидеть летом, когда они освещены солнцем из-за горизонта, а более низкие, чем мезосфера, слои атмосферы в это время находятся в земной тени.-0-
Фото Леонида Щеглова
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В небе над Гродно в ночь с 10 на 11 июня наблюдалось редкое атмосферное явление - серебристые облака. Возникают такие облака в мезосфере...
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)