ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Минскградо" к 2025 году предложит до 500 площадок для электрозарядных станций

11.06.2019 14:10 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Схема мест, оптимальных для размещения зарядных станций электромобилей, которую разрабатывает проектно-исследовательское коммунальное унитарное предприятие "Минскградо", к 2025 году будет включать до 500 участков. Об этом сообщил сегодня журналистам главный архитектор проектов УП Антон Шевцов, передает корреспондент БЕЛТА.

"По заказу комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома мы разрабатываем схему размещения электрозарядных станций на объектах инженерной и транспортной инфраструктуры Минска", - сказал Антон Шевцов. Предусмотрены два этапа, то есть схема еще не закончена. На первом этапе обобщенные предложения (с перечнем первоочередных станций для размещения, за которые отвечают государственные операторы электрозарядной сети) были проработаны и переданы заказчику в декабре прошлого года.

"На втором этапе, который завершается в конце июня, мы добавим к предложенному перечню дополнительные площадки. На момент начала разработки схемы в городе уже имелось примерно 25 станций. На первом этапе было предусмотрено около 200 новых мест. Но сразу оговорюсь: это не значит, что все они должны быть реализованы. В сумме до 2025 года мы будем предлагать около 400-500 мест размещения - оптимальных площадок, где могут появиться такие объекты. Необходимость размещения в каждом конкретном месте должна быть продиктована спросом", - подчеркнул Антон Шевцов. А спрос в свою очередь будет зависеть от того, сколько будет в столице электромобилей на тысячу жителей в ближайшие 3-7 лет.

В предложенных зонах могут быть установлены станции классов Mode 2, 3, 4. Они различаются по мощности, от чего зависит скорость зарядки (чем выше класс, тем быстрее станция заряжает аккумулятор). Предпочтение отдается станциям Mode 3 и 4.

"Сейчас мы подбираем наиболее оптимальные площадки возле существующих объектов, где есть притяжение автомобилистов, таких как крупные торговые центры, многоуровневые паркинги при офисных комплексах, и точки в жилых районах. То есть на уже сложившейся инженерной инфраструктуре города", - добавил Антон Шевцов.

Он пояснил, что проектная организация лишь указывает на инженерную возможность создания объекта рядом с той или иной площадкой. Конкретные границы могут быть установлены только позже. Немаловажно и то, что инициатива должна идти от пользователей. Если жители какого-то многоквартирного дома или двора хотят установить у себя такую зарядную станцию, то предложенная УП "Минскградо" схема поможет значительно сократить время на процедуру согласований, поскольку в ней указаны ближайшие оптимальные места, где возможна установка. Нужно только обратиться в администрацию своего района.

Специалист отметил, что создание зарядных станций для таких транспортных средств, как электросамокаты, нецелесообразно: их потребляемая мощность небольшая.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Схема мест, оптимальных для размещения зарядных станций электромобилей, которую разрабатывает проектно-исследовательское...
 
Новости дня
Новости регионов
 
ФОТОФАКТ: В небе над Гродно наблюдалось редкое атмосферное явление - серебристые облака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика