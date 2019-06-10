"Минскградо" к 2025 году предложит до 500 площадок для электрозарядных станций

Источник материала: БелТА

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Схема мест, оптимальных для размещения зарядных станций электромобилей, которую разрабатывает проектно-исследовательское коммунальное унитарное предприятие "Минскградо", к 2025 году будет включать до 500 участков. Об этом сообщил сегодня журналистам главный архитектор проектов УП Антон Шевцов, передает корреспондент БЕЛТА.

"По заказу комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома мы разрабатываем схему размещения электрозарядных станций на объектах инженерной и транспортной инфраструктуры Минска", - сказал Антон Шевцов. Предусмотрены два этапа, то есть схема еще не закончена. На первом этапе обобщенные предложения (с перечнем первоочередных станций для размещения, за которые отвечают государственные операторы электрозарядной сети) были проработаны и переданы заказчику в декабре прошлого года.

"На втором этапе, который завершается в конце июня, мы добавим к предложенному перечню дополнительные площадки. На момент начала разработки схемы в городе уже имелось примерно 25 станций. На первом этапе было предусмотрено около 200 новых мест. Но сразу оговорюсь: это не значит, что все они должны быть реализованы. В сумме до 2025 года мы будем предлагать около 400-500 мест размещения - оптимальных площадок, где могут появиться такие объекты. Необходимость размещения в каждом конкретном месте должна быть продиктована спросом", - подчеркнул Антон Шевцов. А спрос в свою очередь будет зависеть от того, сколько будет в столице электромобилей на тысячу жителей в ближайшие 3-7 лет.

В предложенных зонах могут быть установлены станции классов Mode 2, 3, 4. Они различаются по мощности, от чего зависит скорость зарядки (чем выше класс, тем быстрее станция заряжает аккумулятор). Предпочтение отдается станциям Mode 3 и 4.

"Сейчас мы подбираем наиболее оптимальные площадки возле существующих объектов, где есть притяжение автомобилистов, таких как крупные торговые центры, многоуровневые паркинги при офисных комплексах, и точки в жилых районах. То есть на уже сложившейся инженерной инфраструктуре города", - добавил Антон Шевцов.

Он пояснил, что проектная организация лишь указывает на инженерную возможность создания объекта рядом с той или иной площадкой. Конкретные границы могут быть установлены только позже. Немаловажно и то, что инициатива должна идти от пользователей. Если жители какого-то многоквартирного дома или двора хотят установить у себя такую зарядную станцию, то предложенная УП "Минскградо" схема поможет значительно сократить время на процедуру согласований, поскольку в ней указаны ближайшие оптимальные места, где возможна установка. Нужно только обратиться в администрацию своего района.

Специалист отметил, что создание зарядных станций для таких транспортных средств, как электросамокаты, нецелесообразно: их потребляемая мощность небольшая.-0-