Источник материала: БелТА

11 июня, Солигорск /Корр. БЕЛТА/. Минская область приняла эстафету "Пламя мира" II Европейских игр. Торжественная встреча состоялось сегодня в Солигорске, передает корреспондент БЕЛТА.

Участников эстафеты приветствовали на территории Минской области в 12.00 в деревне Великий Лес. Следующей точкой маршрута факелоносцев стала Республиканская больница спелеолечения. Для них был организован квест и посещение шахты больницы.

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