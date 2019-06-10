|
Солигорск принял эстафету "Пламя мира" II Европейских игр
11.06.2019 19:31 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
11 июня, Солигорск /Корр. БЕЛТА/. Минская область приняла эстафету "Пламя мира" II Европейских игр. Торжественная встреча состоялось сегодня в Солигорске, передает корреспондент БЕЛТА.
Участников эстафеты приветствовали на территории Минской области в 12.00 в деревне Великий Лес. Следующей точкой маршрута факелоносцев стала Республиканская больница спелеолечения. Для них был организован квест и посещение шахты больницы.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 июня, Солигорск /Корр. БЕЛТА/. Минская область приняла эстафету "Пламя мира" II Европейских игр. Торжественная встреча состоялось сегодня в Солигорске, передает...
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)