ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На одну арендную квартиру госжилфонда в Минске поступает до 200 заявок

12.06.2019 11:14 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

На одну арендную квартиру госжилфонда в Минске поступает до 200 заявок
Фото из архива

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арендное жилье в Минске востребовано, на одну квартиру коммерческого использования поступает от 50 до 200 заявок, сообщила журналистам в пресс-центре БЕЛТА заместитель начальника отдела юридической работы и кадров Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ольга Герман.

Около 60% предлагаемого арендного жилья госжилфонда предоставляется гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. При отсутствии претендентов из числа очередников заселиться могут и другие категории граждан.

/Будет дополнено/.-0-

Все материалы брифинга можно прочитать по ссылке

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арендное жилье в Минске востребовано, на одну квартиру коммерческого использования поступает от 50 до 200 заявок, сообщила журналистам в...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Сколько утекло воды — посчитает «Докшицыводоканал»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.06.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика