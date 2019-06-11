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На одну арендную квартиру госжилфонда в Минске поступает до 200 заявок
12.06.2019 11:14 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арендное жилье в Минске востребовано, на одну квартиру коммерческого использования поступает от 50 до 200 заявок, сообщила журналистам в пресс-центре БЕЛТА заместитель начальника отдела юридической работы и кадров Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ольга Герман.
Около 60% предлагаемого арендного жилья госжилфонда предоставляется гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. При отсутствии претендентов из числа очередников заселиться могут и другие категории граждан.
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12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арендное жилье в Минске востребовано, на одну квартиру коммерческого использования поступает от 50 до 200 заявок, сообщила журналистам в...
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