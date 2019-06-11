Мобильные бригады и стационарные пункты: какая медпомощь организована на II Европейские игры

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12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для обслуживания участников и болельщиков II Европейских игр в Минске созданы комбинированные мобильные бригады, а также стационарные медицинские пункты на объектах проведения мероприятий. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко, передает корреспондент БЕЛТА.

"На спортивных объектах у нас будут работать мобильные бригады "Спорт", "Зритель". И медицинские пункты - соответственно для зрителей и спортсменов. В том числе в медиацентре. На них уже завезено необходимое оборудование, лекарства будем подвозить уже к самим соревнованиям. Бригады формируются комбинированные: в них входят и представители РНПЦ спорта, скорой помощи, стационаров, поликлиник. Составлены пофамильные графики работ на каждом объекте", - рассказал Сергей Малышко.

Количество стационарных пунктов, как и обслуживающих мобильных бригад, на каждом объекте зависит от его масштабов и количества ожидаемых участников и зрителей. Так, на стадионе "Динамо" для спортсменов оборудованы 2 пункта, для болельщиков - 4-5, а во Дворце спорта - по одному на каждую категорию.

В Студенческой деревне, где будет проживать порядка 6 тыс. человек, будет развернута целая поликлиника, медицинский пункт для обслуживающего игры персонала, изоляторы для инфекционных пациентов. В общежитиях спортсменов тоже созданы отдельные медицинские блоки для проведения процедур, в том числе массажные кабинеты.

"Конечно, мы готовим и стационары, персонал больниц к приему болельщиков, в том числе иностранных граждан, - добавил Сергей Малышко. - Но это не значит, что будет снижен объем оказания помощи горожанам. На время игр мы вводим дополнительно 20 бригад скорой медицинской помощи. То есть вместо 168 будет задействовано 188 бригад для обслуживания населения. Максимальная загрузка ожидается в один из дней соревнований, когда одновременно на линии будут задействованы 58 бригад". С учетом сезонности (в летнее время, как правило, в сутки бывает 1,5 тыс. вызовов, зимой - 2-2,5 тыс.) резерв для увеличения числа бригад есть.-0-