В Минске 14 июня будет ограничено движение транспорта из-за подготовки к параду

Источник материала: БелТА

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта будет временно ограничиваться в Минске 14 июня при подготовке к параду, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

Возвращение механизированной колонны с тренировки парада, запланированное на 20.00 13 июня, переносится на 20.00 14 июня. "Просим участников дорожного движения учитывать эту информацию при планировании времени и маршрутов движения", - отметили в министерстве.

Парад войск Минского гарнизона состоится 3 июля. Как сообщалось, на аэродроме Липки проводятся тренировки механизированной колонны. Маршрут техники пролегает по ул. Основателей - ул. Скорины - МКАД и по ул. Основателей - дороге Н9067. В период перемещения по трассе следования вводятся временные ограничения движения транспорта. Время прохождения колонны составляет около 30 минут.-0-