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"Пламя мира" II Европейских игр пронесли по Несвижскому замку

12.06.2019 19:35 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несвиж встретил участников эстафеты "Пламя мира" ІІ Европейских игр, огонь пронесли по самым значимым местам города, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Пламя прибыло из Гомельской области в столичный регион вчера - эстафету принимал Солигорск. Сегодня огонь факела осветил Несвиж.

Старт забега был дан на площади у ратуши. Праздник собрал сотни жителей города. В торжественной церемонии зажжения огня приняли участие председатель Несвижского районного Совета депутатов Валерий Лазюк и первый факелоносец, заместитель председателя ОО "Белорусский союз женщин" Надежда Ермакова.

К эстафете присоединились спортсмены, артисты, представители белорусских и международных организаций. В частности, факел пронесли руководитель эстафеты огня "Пламя мира" Ольга Рыбаченок, художественный руководитель и солист коллектива "Чистый голос" Валерий Пригун, бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине Михаил Семенов, учитель физической культуры Несвижской гимназии Татьяна Терпицкая, актер театра и кино Олег Гарбуз, посол Турции в Беларуси Кезбан Нилвана Дарама, директор Белорусского детского хосписа Анна Горчакова, глава представительства международной организации по миграции в Беларуси Зейнал Гаджиев.

Маршрут "Пламени мира" пролегал по основным улица Несвижа и ключевым городским точкам, в числе которых Слуцкая брама, фонтан. Финишировал огонь в Несвижском дворцово-парковом комплексе. Следующим пунктов завтра станет Борисов.

Огонь II Европейских игр зажжен 3 мая в Риме в комплексе Ara Pacis Museum, где находится знаменитый памятник архитектуры Арка мира. Затем белорусские альпинисты подняли факел на высшую точку Европы гору Монблан. В Европе "Пламя мира" посетило Словению, Австрию, Венгрию, Чехию, Словакию и Польшу.

В Беларуси эстафета огня побывала уже в Брестской, Гродненской, Витебской, Могилевской и Гомельской областях. В Минске "Пламя мира" встретят 17 июня на площади Государственного флага. В этот же день факел проследует по проспекту Победителей, 18 июня - по проспекту Независимости. 19 июня участники эстафеты направятся на минские предприятия. Планируется посещение парков и достопримечательностей города, участие в церемонии приветствия атлетов в Деревне спортсменов. Маршрут эстафеты завершится 21 июня на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" - во время церемонии открытия II Европейских игр будет зажжен огонь форума.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несвиж встретил участников эстафеты "Пламя мира" ІІ Европейских игр, огонь пронесли по самым значимым местам города, сообщили БЕЛТА в...
 
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