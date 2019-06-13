Минск станет первым городом, где будет показана уникальная коллекция олимпийских артефактов - Потанин

Источник материала: БелТА

14 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Крупнейшая в мире частная коллекция уникальных олимпийских артефактов, собранная на средства известного российского бизнесмена Владимира Потанина, впервые будет представлена широкой публике в Минске во время II Европейских игр. А 13 июня в Москве в Инновационном центре Олимпийского комитета России состоялась презентация этой коллекции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Минску очень повезло: именно к началу II Европейских игр эта коллекция оказалась собрана, прошла долгий путь через руки реставраторов, прошла атрибуцию и полностью готова теперь для демонстрации, - сказал журналистам Владимир Потанин. - Поэтому белорусы первыми ее увидят, и я за них очень рад".

Хотя коллекция сформирована на средства бизнесмена, Владимир Потанин уточнил, что она собиралась энтузиастами, сейчас принадлежит специальной благотворительной организации и находится в управлении Российского международного олимпийского университета. "За каждой медалью, за каждым артефактом стоит яркая человеческая судьба, судьба победителя, - отметил он. - Многие экспонаты интересны с художественной точки зрения: к примеру, грамоты, которые вручались первым олимпийцам. Другие экспонаты представляют историческую ценность. Коллекция хороша именно этим. К тому же она позволяет любителям спорта вспомнить яркие моменты, ставшие уже историей, а тем, кто еще не увлекся спортом, дает хороший толчок начать им интересоваться".

Ректор Российского международного олимпийского университета Лев Белоусов особо подчеркнул, что все представленные в коллекции предметы - подлинные, это подтверждено специальной экспертизой. По его мнению, экспозицию должно увидеть максимальное количество людей. Минск станет отправной точкой выставочного проекта, сейчас ведутся переговоры, чтобы коллекция была представлена на XXXII летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году и XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.

Коллекция включает около 400 экспонатов, охватывающих все Олимпиады, начиная с первых Олимпийских игр современности 1896 года. Среди них - более 200 золотых, серебряных, бронзовых и памятных медалей, факелы, дипломы призеров и участников Игр, почетные знаки, кубки, статуэтки и многое другое. Аукционная стоимость некоторых экспонатов доходит до $250 тыс.

В белорусской столице коллекция, вернее, ее часть, будет экспонироваться с 21 июня по 14 июля в Минской городской ратуше. На этой площадке организаторы смогут разместить около 70 предметов. Но это будет наиболее значимая с исторической точки зрения часть коллекции, включая экспонаты, относящиеся в том числе к первым Играм 1896 года в Афинах, ХV Олимпийским играм в Хельсинки 1952 года, в которых впервые приняла участие сборная СССР, а также московской Олимпиаде 1980 года и зимним Играм 2014 года в Сочи. Устроители убеждены, что эти экспонаты вызовут интерес как минчан, так и гостей II Европейских игр. Их уверенность косвенно была подтверждена и на московской презентации коллекции: на ней было представлено лишь около десятка предметов, тем не менее на них пришли посмотреть многие российские спортивные деятели. В частности, на презентации побывали олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина и Алексей Немов, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова, член Международного олимпийского комитета, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, первый вице-спикер Госдумы России, почетный президент Олимпийского комитета РФ Александр Жуков, помощник Президента России Игорь Левитин и другие.-0-