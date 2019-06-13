Аграрии Гомельской области практически завершили первый укос трав

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14 июня, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. Практически все районы Гомельской области завершили первый укос многолетних трав, сообщил сегодня журналистам главный специалист управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Алексей Петренко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Из-за установившейся засухи сельхозорганизации стремятся оперативно скосить и естественные лугопастбищные угодья и неудобицы", - отметил главный специалист. Уже убрано с полей порядка 80% скошенных площадей. Оставшиеся 20% - это сено и сенаж, заготовленный в полимерный материал. Сейчас ведут работы по их отвозке с полей на места хранения.

При этом в отдельных сельхозорганизациях, в частности Житковичского района, уже приступили ко второму укосу.

В среднем по области к настоящему времени заготовлено 2,3 ц кормовых единиц на одну условную голову скота, к концу месяца, планируется, эта цифра превысит 4 ц. В целом же перед аграриями региона в этом году стоит задача заготовить не менее 30 ц кормовых единиц на одну условную голову.

Алексей Петренко отметил, что в регионе увеличиваются площади многолетних трав, например, люцерны, а также бобовых компонентов. Кроме того, в этом году практически вдвое расширены площади кукурузы на зерно, так как данная культура более засухоустойчивая и урожайная.-0-